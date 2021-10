arrasaron_con_el_ipe_javier_duarte_y_yunes

En su visita al corporativo IMAGEN, explicó que deberán conciliar saldos con la Secretaría de Finanzas y Planeación, pues los registros contables indican un adeudo de más de 7 mil millones de pesos, desde 2009 que se fue acumulando con administraciones pasadas.

Aclaró que en la gestión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Sefiplan realiza puntualmente los pagos de subsidio y transferencias.

"El informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se acaba de probar y es una observación en el sentido de conciliar saldos con Sefiplan y estamos en eso. Nuestros registros contables indican un adeudo de más de 7 mil millones pero del acumulado de administraciones pasadas porque este gobierno ha realizado los pagos puntualmente".

Cabe recordar que el Congreso aprobó los informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz 2020.

En el informe individual del IPE, el Órgano de Fiscalización Superior emitió 5 observaciones y 6 recomendaciones, pues derivado de la revisión al "Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes", se detectó que presenta un saldo al 31 de diciembre de 2020 por un importe de $9,142,251,970.03, del cual no proporcionaron la integración detallada por deudor, que permita verificar los movimientos y la antigüedad de saldos, así como evidencia de las acciones realizadas para su recuperación y/o depuración.

Se incluyó el registro del adeudo del Gobierno del Estado provenientes de ejercicios anteriores como responsable solidario, por concepto de insuficiencia de recursos para el pago de obligaciones al 31 de diciembre de 2020, por un monto de $7,887,312,620.00.

Además, se identificó que los saldos de las cuentas contables, presentaron un saldo contrario a su naturaleza contable por $20,484,678.65, por lo que afecta la expresión fiable de las transacciones económicas en los Estados Financieros.

Derivado de la revisión "Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo", se detectó que presentan un saldo al 31 de diciembre de 2020 por $383,354,701.97, del cual en evento posterior al 22 de febrero de 2021, el Instituto proporcionó evidencia de las acciones realizadas para su liquidación y/o depuración por un importe de $142,008,508.79; sin embargo, continúa un importe pendiente por $241,346,193.18

Ante ello Griego Ceballos afirmó que solventarán en tiempo y forma las observaciones efectuadas a la Cuenta Pública 2020.

Es de destacar que el Órgano de Fiscalización Superior emitió mil 994 observaciones en total de presunto daño patrimonial, que ascienden a un monto superior a mil 880 millones de pesos.

RESERVA TECNICA

La reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado ganó 480 millones de pesos en los últimos tres años, un incremento de 38 por ciento.

Tan solo el programa de préstamos significó para la reserva 142 millones de pesos, con corte a septiembre y el otro rendimiento es generado por la propia inversión.

La directora del IPE, dijo que se mejora la recuperación de los adeudos por cuotas y aportaciones, pues eran cerca de mil millones de pesos y se logró captar 700 millones de pesos.

Sin embargo, se mantienen adeudos del Poder Judicial y de 29 ayuntamientos.

Incrementó el programa de préstamos con un presupuesto de 360 millones de pesos, mismo que subirá a 380 millones de pesos para 2022.

Se cuenta con suficiente presupuesto para terminar el año por lo que invitó a la derechohabiencia a realizar el trámite en caso de tener la necesidad de un préstamo.

Buscan que el instituto genere recursos propios y para ello trabajan en la recuperación de bienes inmuebles.

En entrevista Exclusiva con IMAGEN señaló que deberá ser la Fiscalía Anticorrupción la que determine sobre la denuncia interpuesta hace tiempo por jubilados contra el Consejo Directivo del IPE, en época del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, por el saqueo de la reserva técnica.

Admitió que al inicio de su gestión encontró una alta cartera vencida porque los préstamos tenían un 20 por ciento de no recuperación pero disminuyó dicha tasa con una estrategia de coordinación entre dependencias y ayuntamientos, descontando al deudor vía nómina.

"Hemos estado trabajando bastante bien, también con los sindicatos y programas como el de préstamos va aumentando y recuperando niveles de años anteriores".

BENEFICIOS

El Instituto de Pensiones del Estado, como instituto de seguridad social, otorga beneficios como: préstamos, pensiones, devolución de cuotas, gastos funerarios, promueven lotes para vivienda, entro otros.

Tiene 130 mil derechohabientes, 32 mil 200 pensionados y 98 mil trabajadores activos.

Las pensiones se pagan con lo que cotizan los activos y existen diferentes modalidades de separación laboral, por ejemplo por jubilación, para la cual se debe tener una antigüedad laboral y de cotización ante el instituto de 30 años y una edad de 53 años, dependiendo la ley con la que ingresaron.

Actualmente rige la Ley 287 que establece una edad de jubilación de 65 años, a partir de la generación que entró en 2014 o generación en transición, dependiendo del supuesto.

Pero todos deben tener 30 años de antigüedad en el instituto para poderse jubilar y pensionarse con alguna modalidad de vejez.

"Para la anticipada debe tener 60 años y 15 años de cotización ante el instituto pero también pueden tener un familiar beneficiario que puede tramitar una pensión por muerte, orfandad, por viudez, cumpliendo los requisitos de ley. Es un espectro amplio de beneficios que entregamos".

Griego Ceballos afirmó que el promedio de muertes se mantiene a pesar de la pandemia de coronavirus.

El movimiento es constante en altas y bajas en la nómina de pensionados, se estima que es de 500 personas al año.

"Afortunadamente el Covid no impactó gravemente a los pensionados del instituto. Entre altas y bajas el movimiento es de 500 al año, más o menos. No hubo un disparo por las muertes por Covid".

Los gastos funerarios se pagan de forma inmediata en cualquier modalidad de pensión.

PRÉSTAMOS

Con corte a la primera semana de octubre el IPE otorgó 6 mil 152 préstamos, que equivalen a 254 millones de pesos; el presupuesto aprobado es de 360 millones de pesos, por lo que aún hay 100 millones de pesos disponibles.

Ofrecen la venta de lotes en Banderilla y si algún pensionado requiere para completar para la compra puede acceder al esquema de préstamos, mismo que se autoriza en un solo día.

Son 3 mil 300 pensionados beneficiados este año, cerca de 2 mil 800 activos y la meta es llegar a más de 8 mil derechohabientes por préstamos.

"Tenemos un buen saldo en el programa de préstamos. Sube cuando hay fechas importantes como diciembre, regreso de vacaciones, Semana Santa, es cuando tenemos picos del programa. Implementamos a partir de agosto un sistema de recepción en línea que también nos ha ayudado a desplazar el préstamo y facilitar para que lo tramiten sin necesidad de ir al instituto".

Hubo reformas al reglamento de prestaciones y con ello se beneficia a más personas, además que no se solicita aval y se otorgan facilidades.

Las tasas son competitivas en el mercado financiero y mantienen una estrategia de recuperación de préstamos que se refleja en la reserva técnica.

Además se programa un presupuesto de más de 380 millones de pesos para el próximo año.

DENUNCIAS

Sobre la denuncia que presentó el Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado, por el saqueo a la reserva técnica, durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, dijo que tendrá que ser la autoridad la que determine al respecto.

"Es un asunto que tendrá que determinar la Fiscalía. En cuanto a nosotros compete la información que se ha solicitado al IPE se ha proporcionado. Si hay alguna irregularidad de administraciones pasadas lo tendrá que determinar la fiscalía".

En el caso del IPE las denuncias presentadas tienen que ver con préstamos que se hicieron de la reserva técnica pero que no se recuperó.

La reserva está destinada para el pago de futuras prestaciones y por ello se busca resguardarla e incrementarla.

Al mes de septiembre creció en más de 480 millones de pesos en tres años, respecto a mil 178 millones de pesos, de diciembre de 2018.

Es decir, que la reserva actual es de mil 658 millones de pesos.

Cabe recordar que los jubilados interpusieron la denuncia ante la Fiscal Especializada contra Delitos de los Servidores Públicos.

UMAS Y SALARIOS MÍNIMOS

La Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que la pensión se paga a partir de un salario de cotización, no de un salario mínimo ni en Unidad de Medida y Actualización.

La directora del IPE aclaró que las modificaciones fueron para las Leyes del IMSS y del ISSSTE, pero no a las leyes estatales de seguridad social.

"No se calcula en UMAS la pensión, es importante aclararlo, porque luego hay una inquietud de si nosotros pagamos las pensiones en UMAS pero no se pagan así. El impuesto que el SAT cobra por un determinado monto de pensión se calcula en UMA pero lo hace la Secretaría de Hacienda no el IPE. Las pensiones se pagan con base al salario de cotización".

Finalmente reconoció que el 8 por ciento de los pensionados tienen créditos con financieras y solo el 1 por ciento tiene quejas, aunque no es atribución directa del instituto pues solo retiene lo que el pensionado acuerda con las financieras.

Pese a ello se atiende a todos e intervienen en que se atienda al pensionado.

Cuando los descuentos son mayores a la capacidad de pago o la persona enfrenta algún apuro se solicita que la financiera cese los descuentos, reestructure la deuda o los montos de descuentos.

Rescate de Inmuebles

El Instituto de Pensiones del Estado invertirá en el rescate del inmueble que alguna vez ocupó el Cinema Mocambo.

Griego Ceballos, explicó que una vez que concluya la inversión en activos de Xalapa, comenzarán con la recuperación en Veracruz y Boca del Río.

"Tenemos un condominio en Puerta del Sol, son oficinas y una sala de trabajo. Tenemos por otro lado los Cinemas Mocambo con más de 15 años cerrados. Estamos planteando alguna alternativa. Vamos a tratar de generar una propuesta. En el caso de Puerta del Sol está en buenas condiciones, lo tenía un corporativo bancario y ahorita estamos promoviendo su renta".

Se busca con ello generar ingresos propios, incluso la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado ganó 480 millones de pesos en los últimos tres años, un incremento de 38 por ciento.

Además se pretende recuperar adeudos y sanear las finanzas.

A finales de noviembre llevarán a cabo una sesión y lo propondrán al Consejo Directivo.

El año pasado dieron mantenimiento integral a dos edificios propiedad del IPE y con más de 10 años en el abandono.

Uno de ellos el edificio Ignacio de la Llave, que actualmente renta la Contraloría General y el Edificio Victoria, que ahora renta el IVAI.

"Este año nos propusimos dar mantenimiento a los Cinemas Xalapa, uno de ellos tenían más de 14 años desmantelado y el otro se rentaba como auditorio pero tenía muchos años sin inversión importante. Estamos por concluir la inversión. Uno se habilitará como oficina y el otro como foro cultural".