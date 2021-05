Arranca sin contratiempo vacunación de adultos en Veracruz Puerto

En esta ocasión se aplica el biológico Pfizer y son 12 módulos en la ciudad.

En la zona conurbada personas que ya tuvieron COVID también optaron por vacunarse.

Carolina Arteaga fue una de ellas, comentó que cuando enfermó, los síntomas fueron leves, sin embargo, varios de sus conocidos volvieron a contraer el virus y por precaución optó por aplicarse la vacuna ya que ella se encuentra dentro del segmento de 50 a 59 años de edad.

"Yo ya tuve Covid en julio, más o menos, conozco los síntomas pero a mi me dio ligeramente, con dolor de cuerpo y cabeza. Hay gente que no importa que le de COVID. Tienes unos meses de inmunidad pero hay conocidos a los que les volvió a dar".

Por su parte Dora Flores admitió que también ya pasó por la enfermedad, en su caso los síntomas fueron más agresivos ya que su temperatura corporal alcanzó 40 grados y requirió oxígeno.

Sin embargo, decidió vacunarse para protegerse ante una posible reinfección.

"Ya me dio, yo tuve mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, calentura de 40 grados, no podía yo respirar. Fue como un mes, tuve oxigeno. Yo estoy segura de vacunarme pero que me la apliquen como es, no que me hagan como que era. Con ese temor sí vengo, pero quiero que me la pongan".

Para este martes 18 de mayo corresponde a las personas cuya primera letra del apellido paterno sea de la letra E a la J.

Se espera suministrar 58 mil dosis en el municipio de Veracruz.

