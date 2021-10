Agregó que todo esto hace que los compañeros mejoren sus unidades y al haber mejoras, ellos tienen como competir con las aplicaciones de transporte personal.

Aceptan existencia

Noticia Relacionada En desacuerdo Canaco con operativos de la CFE en Coatzacoalcos

Incluso dijo que si estos taxistas optan por trabajar con alguna aplicación, no se ve con malos ojos pues es ingreso para ellos, pueden trabajar en conjunto siempre y cuando tengan todo en regla.

Rivera reconoció que se han detectado algunas unidades que no cumplen con este tipo de documentación como es la falta de la póliza de seguro de viajero, pero para ello están los operativos que se están aplicando bien, dichos operativos no los consideran arbitrarios.

"Tenemos el hecho de que falsifican unidades y documentos, a la hora de un percance no hay como responder no hay un seguro vigente, no hay como reparar el daño, el que no esté en regla que mejor no circule porque le hace más mal al gremio que si cumple".