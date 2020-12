Aplauden operativos para retirar taxis que trabajan mediante apps

Organizaciones de taxistas de la zona metropolitana de Veracruz aplaudieron el retiro de automóviles que ofrecían el servicio de taxi mediante aplicaciones electrónicas y demandaron al gobierno estatal no dar marcha atrás ante esa competencia desleal e insegura.

Salvador Rodríguez Echeverría, integrante del Movimiento Nacional Taxista, recordó que la Ley 589 de Tránsito y Transporte Público del Estado de Veracruz sólo autoriza ese servicio para quien tiene una concesión expedida por el gobierno del estado.

"Ya se estaba dando mucho que todas las plataformas llegaran y dieran el servicio, pisoteaban la ley; la aplicación de Oferta y Demanda ya tiene un año y no se había hecho el operativo, aunado a que con la pandemia la demanda bajó hasta 50 por ciento y todavía nos golpeaba la competencia desleal.

"Lo que no se vale es que llegan y se postran; son paraísos fiscales, esas aplicaciones internacionales cotizan en las bolsas internacionales, y nosotros los veracruzanos y mexicanos estamos contribuyendo a que ellos se hagan más ricos y salgan todas las divisas del país", subrayó Rodríguez Echeverría.

MEJORAR EL SERVICIO

El integrante del gremio taxista admitió que los permisionarios también deben esmerarse en dar un servicio de calidad, pues no todos están en esa sintonía.

"No podemos tapar el sol con un dedo, varios sí traen su carro mal, pero te puedo decir que el 80 por ciento de nosotros, el que sea, estamos en una mejor posición ahorita: hay agrupaciones que traen puro carro nuevo y ya no aceptan Tsuru, y no porque el Tsuru sea malo", afirmó Rodríguez Echeverría.

Recalcó que ya no se debe permitir la irrupción de aplicaciones que son una competencia desleal para los transportistas que viven, generan empleos y gastan su dinero en Veracruz.