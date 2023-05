Apagones en Veracruz, por robo desmedido de energía

La Comisión Federal de Electricidad trabaja en el mantenimiento de la infraestructura para poner fin a los cortes constantes de energía eléctrica en la zona conurbada Veracruz-Boca Del Río-Alvarado- Medellín, afirmó Lorenzo Piedra García, secretario general de la sección 128 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

Negó que los trabajadores de la CFE se roben el material, generando fallas en el suministro eléctrico, como denunció públicamente Marco Antonio Moncayo Parra, dirigente del Movimiento Renovador Democrático.

Sin embargo, admitió que en las colonias hay un alto vandalismo, ya que las personas se roban hasta las tapas de plástico de los registros.

"Hay mucho vandalismo, se roban hasta las tapas de plástico. Moncayo es amigo mío pero no le consta el tema del robo. Sí hay robo de cable, pero es el vandalismo. Se están cambiando los bancos paulatinamente y la atención se está dando".

Insistió en que sí hay inversiones pero la mancha urbana crece a un ritmo acelerado. En la zona son cerca de 550 mil usuarios. Las mayores fallas se tienen en la zona norte y poniente pero lo atribuyó también al robo excesivo de energía en las colonias, a través de los "diablitos".

"Hay un robo excesivo de energía eléctrica en las colonias y desafortunadamente son colonias que no tienen las normas y la gente se cuelga pero no porque no se le dé el servicio sino porque son zonas irregulares. El robo de luz satura y hay colonias que han crecido del no son regulares".

Actualmente el suministro de energía eléctrica en la zona urbana es del 98 por ciento, sin embargo, en la parte rural aún se está restableciendo el servicio, luego de las afectaciones que generó el evento del norte de fin de semana. Aunado a ello hay inversiones en el mantenimiento de la infraestructura de la red eléctrica y para la próxima temporada de norte dejará de haber apagones masivos.

"Se han estado atendiendo, el sábado hubo un norte de más de 100 kilómetros por hora pero ahorita tenemos casi el 98 por ciento del servicio restablecido. Está todavía el tema de las áreas rurales pero se está atendiendo. Lo que pasa es que hay dos secciones y tratamo de rolar a la gente y haya atención al usuario".

