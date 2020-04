Anuncian servicio gratuito de transporte a personal de Sector Salud en Veracruz

Permisionarios del servicio urbano aseguran tener en desuso la mitad de unidades por falta de pasajeros, pero moverán gratis a empleados del sector salud durante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Luego de que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, hizo el anuncio para personal del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud estatal, el líder de la Asociación Veracruzana de Empresarios Transportistas, Jesús Cruzado Márquez, lamentó la difícil situación que vive ese gremio.

#FelizJueves ¿Trabajas en el Sector Salud y quieres conocer dónde obtienes tus boletos de cortesía? En la siguiente infografía puedes encontrar los distintos puntos ???? Recuerda que este beneficio aplica para médicos, enfermeras, personal de intendencia y administrativo ???? pic.twitter.com/vK9zOVQw8p — Veracruz Te Quiero (@AyuntamientoVer) April 16, 2020

"Tenemos un 40 por ciento del parque vehicular parado por la situación del bajo aforo que hay, y en medida de solidaridad estamos dando el servicio para la ciudadanía (...), es una situación difícil, es un aforo bajo, como el 50 por ciento de lo que tenemos, de 3 mil 200 autobuses, hay como mil 700 a mil 500 trabajando", señaló.

CERO CORONAVIRUS

Pese al alto riesgo al que se exponen los choferes del transporte público, el presidente de Astraver descartó rotundamente que haya casos de COVID-19 entre ese sector en la ciudad de Veracruz.

Según él, la estadística cero se debe a la labor preventiva de los concesionarios del sector.

"Hasta ahorita no hay ningún caso hasta ahorita (...), se han estado haciendo sanitizaciones en camiones, a los operadores ya se les está dando un equipo particular de ellos para que limpien cada vuelta la parte del camión por dentro", aseguró Cruzado Márquez.

Sin embargo no pudo o no quiso ofrecer detalles sobre la forma en que ofrecerán el apoyo a los empleados del Sector Salud y en particular, en cuáles rutas sí y cuáles no, para que sepan a qué atenerse.

En reiteradas ocasiones se despidió, y nunca explicó cómo darán transporte gratuito cuando enfrentan una crisis económica a causa de la paralización de la ciudad por la contingencia sanitaria.