Anuncian papaqui y coronación por un Veracruz sin discriminación

Flipy siempre trata de inculcarle a sus mismos integrantes que debemos trabajar, para obtener las cosas debemos trabajar. Hoy está un color en el poder, mañana está otro; entonces tratamos de no molestar a los poderes en ese sentido, porque la fiesta cuesta, debemos trabajar nosotros para poder solventar nuestros gastos.

"Creo que estamos en tiempos donde la discriminación aún no termina y siento que no va a terminar nunca porque los seres humanos no nos ponemos a pensar que si todos nos respetáramos, que todos somos iguales, que todos venimos solamente por un tiempo a esta Tierra, creo que sería diferente, la forma y la armonía como viviéramos los ciudadanos.