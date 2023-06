Anuncian operativo para evitar aumento de tarifas de taxi en el Carnaval de Veracruz

La Dirección de Tránsito del Estado apoyará al municipio de Veracruz con personal para evitar abusos en las fiestas carnestolendas, afirmó Ángel Carsolio Hernández, delegado regional de Transporte Público.

En visita al Palacio Municipal de Veracruz confirmó que aproximadamente 40 elementos de la dependencia estatal participarán y verificarán que en el transporte público y en particular en la modalidad de taxis no se estafe a los usuarios y nadie se aproveche de los turistas que no conocen la ciudad.

"Vamos a hacer la supervisión para que no se altere la tarifa; cualquier queja, tenemos el número 911 para que inmediatamente nos avoquemos si es que hay alguna alteración o alguna falta, estaremos ahí nosotros acudiendo a prestar el apoyo", señaló Carsolio Hernández.

Por ser Veracruz el municipio más grande en el estado y el que concentra el mayor número de habitantes y visitantes en carnaval, se asigna el mayor número de elementos.

/ct