Anuncian Equitrón 2020 este 3 de diciembre en Veracruz

La asociación Yaritza Movimientos que Curan realizará este jueves 3 de diciembre el Equitrón 2020, para acopiar apoyos y demostrar las acciones que realiza, entre otras técnicas, a base de equinoterapia para atender a menores con distintas condiciones físicas.

Su presidenta, Vianey Morales Apodaca, destacó que será el primer Equitrón que se realizará en Veracruz, con la participación de otras asociaciones altruistas como la Asociación Veracruzana Contra el Cáncer en Niños, A.C., Meraki, JIARU, Fundación iEV, agalopecorto, Bienestar y Vida, entre otras que se suman.

"Queremos que se sumen más asociaciones sin fines de lucro y para ayudar a gente enferma de los riñones, de cáncer, que tienen algún tipo de discapacidad. Nosotros como Yaritza Movimientos que Curan trabajamos la equinoterapia, que beneficia a niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, TEA (trastorno del espectro autista), niños con TDH y con TDA, algunos trastornos psiquiátricos y psicológicos", explicó.

Recordó que hasta antes de la pandemia del coronavirus atendían a cerca de 70 menores, pero ahora son entre 15 y 20, pues debido a la difícil situación económica muchos padres no pueden llevarlos a las instalaciones ubicadas en el bulevar Fidel Velázquez, hacia el norte de la ciudad.

Para apoyar a esas familias y que los menores no pierdan las terapias se organiza el Equitrón 2020, que iniciará a las 10:00 de la mañana con la inauguración del Día Internacional de la Discapacidad y concluirá a las 5:00 de la tarde.

Entre otras actividades habrá demostraciones con caballos, pláticas sobre las discapacidades, además de temas como problemas renales y cáncer. También, algunos jóvenes que reciben terapias mostrarán las habilidades desarrolladas en actividades artísticas, específicamente musicales.

COSTOSO ESFUERZO

La presidenta de Yaritza Movimientos que Curan, destacó que el trabajo con los menores es gratificante y satisfactorio, pero es costoso en términos económicos y por ello se requiere la solidaridad ciudadana y de los sectores productivos.

Cuentan con 5 caballos cuya manutención implica un gasto promedio de entre 20 mil y 22 mil pesos mensuales, porque su dieta es cara. Por eso dijo que si no se dispone de dinero se puede regalar un litro de cloro, gel antibacterial, toallitas húmedas, trapeadores, escurridores, palas, rastrillos, carretillas, alimento y pacas para los caballos.

A los empresarios que hagan donativos se les puede proporcionar recibos deducibles de impuestos y los exhortó a solidarizarse con quienes carecen de recursos para atender a sus hijos.

Reconoció que el ayuntamiento de Veracruz les ha permitido trabajar en ese espacio y tener a los equinos, que pueden ser útiles incluso hasta los 12 a 15 años de edad porque su trabajo no es de fuerza ni desgastante, sino de terapias para los menores.

Admitió que ya durante la pandemia sí sufrieron robos, pero no de caballos sino de recipientes.

SATISFACCIÓN

Vianey Morales comentó un caso que la estremeció positivamente y que se dio dentro de Yaritza, que habla sobre el valor de la solidaridad y del esfuerzo por parte de quienes enfrentan las dificultades de limitaciones físicas.

"Tenemos en especial el caso de un chico que llegó en silla de ruedas y muy deprimido, ya no quería hacer nada en la vida; muy deprimido, ya grande de edad, creo que tenía 27 años. Lo conocí en un evento que hicimos, donde participé, y donaba yo unas terapias y él fue. Me preguntó: ´¿crees que puedas hacer algo por mí?´ Creo que es algo que me ha marcado la vida, porque me dijo ´creo que yo no sirvo para nada, yo me quiero morir mejor´. Para mí fue gratificante ver que ahora ese chico está trabajando en una empresa de cine y ya gana su dinerito y cambió su vida", relató.

-¿Eso fue mediante la equinoterapia?

"Sí. Él se levantó, tenía años postrado en una silla, y ahí comenzó con una andadera y ahora anda en andadera. Como esa historia hay bastantes", expresó visiblemente conmovida.

Invitó a la ciudadanía a comunicarse al teléfono 2299 607954 para recibir más información sobre el evento, o a entrar en la página de Yaritza Movimientos que Curan, A.C., donde se transmitirá en otras ciudades que se suman al Equitrón 2020, y aportar lo que puedan, pues lo que importa es la intención