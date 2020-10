Antorchistas protestan ante falta de regularización de terrenos

Integrantes de la agrupación Antorcha Campesina realizaron una cadena humana para protestar ante la falta de regularización de sus terrenos.

Cristina Marín Leal, representante del sector, dijo que tienen colonias sin escriturar en municipios como: Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Córdoba, Tihuatlán, Poza Rica, Tuxpan, Tantoyuca, entre otros.

En el caso de Veracruz pidieron la escrituración de lotes en la Reserva 4 y Unidad Antorchistas de Matacicuite, así como Mandinga y Matoza, de Alvarado.

"La gente ya pagó sus terrenos, ya se llevaron todos los expedientes a Invivienda, incluso las órdenes de Matacocuite ya estaban en notaría y nos detuvieron el proceso porque Invivienda no mandó el plano al Registro Público de la Propiedad y cuando va la notaria a inscribir resulta que no está el plano".

Acusaron que pagaron por los terrenos y no han recibido las escrituras correspondientes a pesar de haber efectuado los trámites ante el Instituto Veracruzano de la Vivienda.

Advirtieron que intensificarán las manifestaciones ya que Patrimonio del Estado tampoco los atiende ni revisa la situación de las colonias.

"En el caso de la Reserva Tarimoya 4 no mandan las órdenes de escrituración y no se pudo escriturar. En Mandinga y Matoza nos dijeron que no estaba en la agenda escriturar la colonia y no sabemos la razón si la gente ya pagó los terrenos, están pagando predial. Necesitamos documentos que avalen la propiedad del terreno".

Urgieron a la necesidad de contar con escrituras para tener certeza legal en sus terrenos.

Se dijeron preocupados debido a que algunos fallecieron de coronavirus y en lugar de heredar un patrimonio a su familia les dejaron problemas.

"Por lo visto esta administración no quiere resolver algo que les compete a ellos para eso existen las dependencias, para regularizar".