Antorchistas piden apoyo gubernamental tras quedarse sin ingresos

Con un contingente conformado por casi 60 personas, la mañana de este jueves integrantes del movimiento popular Antorcha Campesina se plantaron en la explanada del Acuario de Veracruz para exigir apoyo a los gobiernos estatal y federal.

Cristina Marín Leal responsable del movimiento antorchista en el puerto de Veracruz dio conocer a los medios que la manifestación era para hacer un llamado a las autoridades del estado y del país para apoyar al pueblo veracruzano con recursos económicos debido a que muchos de ellos se han quedado sin empleo debido a los cierres de comercios por la contingencia sanitaria.

"Las amas de casa, los que hacían limpieza en fraccionamientos, las señoras ya no tienen empleo, los albañiles, la gente que trabaja en el empleo informal, los que vienen a vender a la zona turística, todos ellos están sin trabajo, no tienen como llevar sustento a su casa", comentó la representante del movimiento.

Distanciados entre metro y medio y dos metros, con cubrebocas, cartulinas con leyendas y una banderita roja en una de sus manos, los integrantes de esta manifestación se colocaron a la orilla de la banqueta de la plazuela del Acuario, siguiendo todas las medidas pertinentes por la contingencia.

-Para todos-

Observados desde la distancia por la seguridad de la plaza acuario y abordados por dos elementos de la policía estatal, los manifestantes en su mayoría mujeres y de diversas edades, permanecieron en el lugar durante varios minutos.

"Hicimos una petición al gobernador del estado que vamos a hacer entrega si es que hoy llega alguien de gobierno se la vamos a dar y si no vamos a ir a Xalapa a entregarlo, nosotros lo que queremos es que ellos volteen hacia el pueblo".

Marín Leal exhortó al gobierno del estado a que voltee hacia el pueblo y los visiten en sus localidades para ofrecerles apoyo alimentario, ya sea con una despensa semanal o como puedan apoyar.

Cristina recalcó que la petición es para que se apoye a toda la gente necesitada del estado y no solo a las colonias antorchistas.

La preocupación es mayor debido a que la cuarentena se extendió hasta el 30 de mayo, ayuntamientos como el de Veracruz ya los apoyó con despensas pero no les alcanza y el municipio de Medellín les ha prometido pero no les han cumplido, ellos esperan no tener que recurrir a otro tipo de manifestación si son ignorados por el gobierno estatal.