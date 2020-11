Ante pandemia recuperación del empleo se ve negativa: Benjamín Gutiérrez

A 2 meses de que termine el año 2020, no se avizora mejoría porque la pandemia del coronavirus no tiene para cuándo terminar y en consecuencia no hay verdadera recuperación del empleo, lamentó Benjamín Gutiérrez García, presidente del Congreso del Trabajo en el estado de Veracruz.

Aclaró que no existen cifras de cuántos empleos se han perdido y cuántos se han recuperado porque muchos son informales o porque en algunos casos son acuerdos entre empleador y trabajador para cierres parciales o reducir el salario a la mitad ante la falta de ventas.

Lo único cierto es que el panorama resulta incierto porque la pandemia no da visos de acercarse a su fin y la prueba es que en Europa se han disparado los casos, mientras que en México no parecen bajar, dijo.

"Vamos mal, muy mal. Amenazan con un segundo rebrote, cuando el primero no veo que haya terminado; eso acentúa aún más la carencia de trabajo, los que querían abrir ya no van a abrir y mucha gente está desempleada. Es un caos.

"Los primeros que perdieron el empleo son los que no son asalariados, que trabajan por su cuenta, en la calle; entonces, contabilizar cuántas personas, es difícil, y estamos con la amenaza de seguir. Los hoteles, los restaurantes, los cafés, verdaderamente ya no aguantan", señaló Gutiérrez García.

Aclaró que ni siquiera el Seguro Social ni la Secretaría del Trabajo saben a ciencia cierta cuántos empleos se han perdido ni cuántos se han recuperado porque muchos son informales y nunca llegan a sus registros; tampoco se denuncian los despidos injustificados o a veces se prefiere un mal arreglo sobre un buen pleito, como dicen los abogados, porque todos saben que no hay dinero.

Lo innegable es que por falta de liquidez no hay hacia dónde moverse y a falta de ingresos muchas familias se deshacen de lo que pueden, siempre que haya quien pueda comprarlo.

"Estamos en caos, gente que trabajaba por su cuenta, hace tiempo que vendieron la televisión, vendieron empeñaron, ya no saben qué hacer para sobrevivir (...), va a estar difícil; yo no veo que haya un programa que te encauce, que diga ´vamos a abrir acá´, no lo hay", indicó el presidente del CT.

Remarcó que se pierden más empleos que los pocos que se generan entre la contingencia y aunque las remesas que envían los paisanos residentes en Estados Unidos son buenas y constituyen un paliativo ante la crisis sanitaria y económica, la solución debe surgir desde adentro y no venir desde afuera.