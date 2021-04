Ante pandemia de Covid, abogados venden comida para sobrevivir

Ante la persistencia del coronavirus y la poca actividad en juzgados, profesionales del derecho venden comida para sobrevivir, pero el avance en la vacuna da la esperanza de volver a la relativa normalidad, expresó Mario Alberto López Escalera Hernández, coordinador de Delegaciones del Colegio Nacional de Abogados Penalistas.

Consideró positivo que se avance en la inmunización pero lamentó que muchas personas todavía se nieguen a recibirla, pues con eso siguen expuestos al contagio y hasta la muerte, pero opinó que no se debe detener la campaña, pues no hay otra forma de reactivar la economía.

Dijo entender que los juzgados abran a medias, con acceso restringido de litigantes para mantener la salud del personal, pues recordó que han fallecido profesionistas del derecho y el caso más reciente fue el de Daniel Dámaso Vázquez Bautista, quien era Juez Cuarto de Primera Instancia.

Sin embargo recordó que los abogados necesitan desahogar los casos de sus clientes, pues mientras no se resuelvan los casos, sus clientes no les pagan y eso afecta a su economía familiar.

De allí la importancia de que la vacunación se extienda cuanto antes a los grupos de edad de 60 años hacia otros más jóvenes, porque también pueden contagiarse y morir.

En tanto, el sector del que él forma parte no puede darse el lujo de no ganar dinero y recurre a oficios para sostener a sus familias.

"El año pasado fue terrible para todos los abogados postulantes, estuvieron cerrados alrededor de 8 meses los juzgados. La gente vive de eso y si no hay asuntos no ganas, si no haces un trámite no ganas. Tienes que buscarle por otros lados.

"Yo tengo chats de abogados que están vendiendo comida, pues hay que buscarle porque la familia te pide dinero para comer y hay que buscarle por todos lados. Yo veo bien que si no tienes en la cuestión laboral que son los juzgados donde puedas desarrollar tu profesión, buscar alternativas. La cosa es llevar la comida a la casa", aseveró López Escalera.

En tanto, confió en que al avanzar la población ya inmunizada con las 2 dosis en los casos en que se aplica ese esquema o con el de una sola dosis, poco a poco empezará a abrirse la economía pues muchas de ellas tenían algún pequeño negocio o venta de productos caseros.

Paulatinamente se transitará hacia una normalidad, aunque debe quedar claro que ésta no está a la vuelta de la esquina y quizás ese momento sería en el año 2022, subrayó el abogado.