Ante pandemia, acude PROFECO al cierre de palapas en playas Villa del Mar

La Procuraduría Federal del Consumidor acudió a Playa Villa Del Mar, en la ciudad de Veracruz, a solicitar el cierre de palapas, pues no se ha acatado las restricciones del Gobierno Federal ante la crisis del coronavirus, sin embargo, los restauranteros se negaron.

Bruno Fajardo, delegado de Profeco, exhortó llegar a acuerdos para el cierre de los locales, pues se mantiene la aglomeración de bañistas en dicho punto de la conurbación y con ello el riesgo de contagios del Covid-19.

La Profeco se apoyó con la Fuerza Civil y la Guardia Nacional, sin embargo, no pudieron hacer que se cumplieran los lineamientos federales, solo acordaron que este martes habrá una nueva reunión.

"No es operativo, estamos dialogando con los palaperos para solicitarles que por la contingencia se retiren ellos a sus casas".

El delegado señaló que están buscando la forma de apoyar a los prestadores de servicios turísticos ya que necesitan el ingreso, pero a la vez es indispensable que se resguarden en sus casas ante la crisis sanitaria que está viviendo en México.

"Estamos viendo cómo podemos apoyar, que no nada más salgan perjudicados. Aquí se trata de voluntad, que ningún mexicano salga perjudicado y ellos están conscientes".