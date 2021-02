Miles de pescadores alvaradeños enfrentan una severa crisis económica y social por la contaminación de ríos y el sistema lagunar, que tienen a esos cuerpos acuáticos prácticamente despoblados de especies.

Ante ello urgen acciones de los gobiernos federal y estatal para revertir la situación y generar proyectos alternativos, pues miles de familias viven una situación dramática y desesperada, aseveró Alejandro Caballero Azamar, precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía alvaradeña.

"Alvarado tiene una vocación eminentemente pesquera, más del 90 por ciento de sus comunidades, prácticamente la totalidad de las colonias de la cabecera están repletas de pescadores, entre 10 mil a 15 mil familias dependen de la pesca y actualmente en Alvarado viven un problema apremiante: la contaminación de los ríos y el sistema lagunar ha venido mermando la producción pesquera.

"Hoy la economía se encuentra muy deprimida: salen a pescar y no encuentran prácticamente productos. Ayer, por ejemplo, estaba recorriendo la comunidad de Buena Vista y vi cuando llegó un pescador del río y traía 8 camarones y me dice 'señor, no me alcanza ni para un coctel'. Hace falta un gobierno sensible hacia el sector pesquero que genere algunos apoyos y proyectos para complementar sus ingresos", subrayó Caballero Azamar.

Dijo que según los jefes de familia, la federación cerró prácticamente todos los programas de apoyo a ese segmento productivo y aunado a la contaminación se afecta gravemente al sector.

Aseveró que la pesca es la actividad productiva más importante en el municipio de Alvarado y requiere una visión que la eleve a otros niveles, con el concurso de todos los niveles de gobierno.

"Urge una sinergia para sacarlos del hoyo en el que se encuentran", remarcó.