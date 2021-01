Año poco positivo para actividad pesquera: Bernardo Hernández

El recién comenzado año 2021 no se vislumbra positivo para los trabajadores del mar, y no sólo por la pandemia del coronavirus, sino porque es una situación añeja y no resuelta, auguró Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.

Dijo que el 2020 los dejó literalmente quebrados porque al caer la demanda de pescados y mariscos ya no hubo dinero para mejorar su equipo de trabajo.

Ellos no tienen un jefe que los financie, absorben sus propios gastos, pero requieren un buen capital para al menos salir al mar en condiciones aceptables y no peligrosas.

"Por ejemplo, para llevar a dar afinación, de entrada son 3 mil pesos, más los desperfectos que haya sufrido el motor, que una junta al abrirlo se haya roto, y mínimo son de 3 mil a 12 mil pesos aproximadamente el costo de repararlo, y tenemos que hacerlo porque ahorita el dólar va para arriba otra vez, y un motor nuevo cuesta 260 mil pesos, es el precio que tienen ahorita.

Y también las redes, que con los nortes se entierran algunas en la playa, a la hora de desenterrarlas se rompen, y es difícil luchar contra la naturaleza, y es otra afectación que tenemos ahí", explicó Hernández Guzmán.

No es problema de un solo pescador inconforme, sino de muchos a lo largo del litoral del estado de Veracruz, aunque casi ninguno hace escuchar su voz.

Según él, tan sólo en esta zona hay alrededor de 300 embarcaciones; y directamente afectados son unos 600.

Además, indirectamente hay revendedores del producto, conocidos como ´cubeteros´, quienes les compran a ellos para sus pequeñas coctelerías u otro pequeño negocio.

Por lo tanto, la problemática de ese sector no es menor.

"Son más de mil 200 los afectados nada más en la conurbación, y si tienen que comprar de otros estados sufren mayor incremento y más afectados. Y el clima no ayuda en esta temporada invernal.

"El invierno apenas inicia y serán intensos los nortes. Por lo pronto, ya estamos vislumbrando que hasta para marzo vamos a empezar a tener al menos buen tiempo; esperemos que haya producción", expresó el representante de un sector de pescadores en la ciudad de Veracruz.