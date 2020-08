Año 2020, el peor para pescadores veracruzanos

El 2020 cerrará como el peor año de los últimos tiempos para los trabajadores del mar, y no sólo por el coronavirus sino por el abandono oficial y una inercia largamente arrastrada que los condenó, auguró Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.

Mencionó que en este año, con excepción del inicio de la cuaresma y unos 15 días de pesca regular, todo ha sido restricción y ventas no como las de antes, pero sí de entre 50 a 60 por ciento porque las familias ya no tienen dinero, pero en los primeros meses la crisis todavía no tocaba fondo.

Sin embargo, a partir de mayo se recrudeció la situación y desde entonces la captura de especies se ha desplomado hasta en casi 80 por ciento, aunado a que ya hay muy poca venta.

"Tan sólo en el municipio de Veracruz la pesca se nos ha caído hasta en 90 por ciento: ya no hay pesca prácticamente, ni a quién venderle. Y tampoco hay apoyo gubernamental, con excepción del programa Bienpesca que es un apoyo para los pescadores, de 7 mil 200 pesos y se entrega una vez al año.

"El problema es que a quien tiene una pequeña lanchita, por modesta y destartalada que se encuentre, ya lo consideran un hombre adinerado que no necesita apoyo del gobierno, y no se le entrega ningún apoyo ni económico ni en combustible ni de ninguna índole", señaló Hernández Guzmán.

Recordó que en otros tiempos ellos sobrevivían en temporada baja realizando algunos oficios, como la albañilería, pintura de casas o algo que supieran hacer. Ahora ni siquiera tienen esa alternativa de ingresos y se sienten acorralados.

LLUVIAS

Por otra parte, ya es temporada de lluvias, que suele prolongarse hasta octubre y parte de noviembre y es otro factor que puede incidir negativamente en la pesca, según las características de las precipitaciones pluviales.

El presidente de la federación cuyos integrantes trabajan en la zona del Muro de Pescadores, a la altura de la Escuela Náutica Mercante ´Fernando Siliceo y Torres´, resaltó que si son lluvias ligeras no los afectan. De otra forma, sí los afectan severamente.

"Cuando llueve en exceso causa problemas porque toda el agua que baja desde la montaña a través de los ríos arrastra basura, troncos de árboles, animales muertos y residuos contaminantes, además de ahuyentar a las especies acuáticas y en consecuencia, a la pesca.

"Y por si algo faltara, ya se acerca la temporada de nortes, y desde octubre hasta febrero si pescan entre 30 a 40 días en total, es mucho. Por eso tenemos motivos para decir que el 2020 es un mal año junto con los últimos 3: un desastre para los pescadores", puntualizó Hernández Guzmán.