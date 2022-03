Anilú pone queja en la CNDH contra Ramos Alor por agresión verbal

"Como diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, pero sobre todo como mujer, no puedo entender cómo en un estado, como Veracruz, que es segundo lugar nacional en feminicidios, que tiene un cúmulo de niñas y jóvenes desaparecidas, se puede tolerar que la violencia de género provenga de las propias instituciones", dijo luego de la reunión que sostuvo con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

La diputada local manifestó que al presentar esta queja contra el funcionario estatal en esta instancia, desea sentar un precedente para que ningún servidor público ataque, de ninguna manera a una mujer.

"Es por lo que sucede hoy, es por las que vienen detrás de nosotras. Todas y todos podemos sumar a un Veracruz y un México mejor para nosotras", agregó.

De igual forma, Ingram Vallines le entregó a la Comisionada Presidenta la misma ficha informativa que el año pasado les dio a los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía, referentes a las denuncias de trabajadoras de la SEGOB por presuntos casos de acoso sexual y laboral al interior de la dependencia.

Cabe hacer mención que además de esta queja ante la CNDH, que la diputada local denunció a Ramos Alor ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas, por hechos que considera constitutivos de los delitos de Violencia de Género y los que resulten.

"No podemos ni debemos quedarnos calladas y callados. No es por lo que me dijo un secretario a mí, es por la indiferencia que muchos tienen ante la problemática de las mujeres, es por la indolencia, la inacción por brindar la seguridad que nos corresponde a todas, el piso parejo para que cada niña, joven y mujeres alcance sus propios sueños", finalizó Anilú Ingram.