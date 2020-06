Analiza INAH medidas sanitarias para reapertura de museos en Veracruz

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) analiza las medidas sanitarias que habrán de implementarse en los museos y sitios arqueológicos una vez que reabran sus puertas

Porfirio Castro Cruz, director de la fortaleza de San Juan Ulúa, dijo que lo primero será reducir los grupos en los recorridos para evitar aglomeraciones.

Al fuerte llegaban grupos de 40 a 50 personas pero ahora deberá ser menor como parte de las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid- 19.

"Esta nueva normalidad nos dice que ya no se van a poder visitar los espacios de esta manera. Ahora tendrán que ser las visitas guiadas, que deberán ser concertadas, no va a ser de que lleguen en ese momento y me dan una visita guiada, se tendrán que trabajar concertadas con nuestros asesores educativos y tendrán que entrar en grupos dosificados".