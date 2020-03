Analiza Cámara Baja plan de contingencia económica

La Cámara Baja analizará el plan de contingencia económica a desarrollar por la emergencia de coronavirus internacional.

El diputado federal, Ricardo Exsome Zapata, admitió que podría analizarse una posible condonación de impuestos o pagos diferidos.

Sin embargo, el tema será abordado en unos días más incluída la posible suspensión del pago la energía eléctrica y manejar bajo cirtos lineamientos el costo de los combustibles.

"Se tiene previsto unas series de reformas, hay que modificar el presupuesto, se había definido que tuviéramos un superávit primario y se está pensando, se está analizando el apoyo a la población y a las empresas. Inclusive que el país pudiera endeudarse para hacer frente a esta situación, tenemos una línea de crédito por 60 mil millones de dólares que tienes el Fondo Monetario Internacional de manera inmediata".

Admitió que es preocupante el tema de los créditos bancarios, ya que se podrían generar intereses impagables que se traducirán en cierres de empresas y despidos.

En la industria sin chimeneas las líneas áreas y otros sectores serán los más afectados en caso de que la contingencia se prolongue.

"Hay muchas ideas de cómo pudiéramos apoyar a las empresas y muchos de los programas sociales que tiene el Gobierno Federal no distingue entre gente con empleo formal o informal. La ayuda a los adultos mayores no es solo a quienes pagaron sus impuestos, se podría hacer un apoyo directo a la población, muchas personas viven al día, la ayuda tendría que llegar de inmediato y eso no será tan fácil".

Reconoció que se necesita dar apoyos al comercio informal, pues representa el 57 por ciento de la fuerza laboral, ya que al estar en cuarenta no podrán tener ingresos.