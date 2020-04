AMLO único con autoridad de restringir libertad de tránsito ante fase 3: Capistrán

Ni gobernadores ni alcaldes pueden restringir la libertad de tránsito y ante la inminente llegada de la fase 3 del coronavirus, el presidente de la república deberá tomar medidas para evitar que se disparen los contagios, aseveró el abogado Luis Alberto Martín Capistrán.

Lamentó que muchos ciudadanos generen aglomeraciones en vez de resguardarse en su casa y de mantener la sana distancia, y al reclamo de retirarlos con la fuerza pública dijo que eso es anticonstitucional.

"La potestad que tiene la autoridad para restringir o suspender la libertad de tránsito solamente le compete al presidente de la república en términos del artículo 29 de la Constitución, que habla de la suspensión de las garantías. El Consejo de Salubridad General a nivel federal es el órgano máximo que puede tomar las determinaciones para prevenir, combatir y erradicar la pandemia.

"Un presidente municipal no puede, un gobernador no puede, ni el propio presidente si no cumple con el artículo 29 de la Constitución, no puede eliminar la libertad de tránsito (...); el derecho humano a la libertad de tránsito lo tenemos todos los mexicanos en todas las partes del país", puntualizó Martín Capistrán.

Resaltó que al referido Consejo de Salubridad General le compete proponer al presidente que suspenda las garantías y libertades como la de tránsito, debido a la contingencia del coronavirus.

Recordó que ya está encima la fase 3 del COVID-19 y será mayor el riesgo de contagios masivos que requerirán una infraestructura hospitalaria sólida.

Indicó que cuando esté encima la fase 3 podría el presidente coartar la libertad de reunión y la de tránsito.

Por ejemplo, "que si tenemos que salir a comprar, cuando pase la patrulla le avisamos que vamos a comprar, nos da un salvoconducto y con eso vamos a la tienda a comprar víveres y regresamos a casa; y quien no tenga el salvoconducto si la ven en la calle puedan detenerla y meterla a la cárcel, multarla, sancionarla", dijo el también director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón.

Se pronunció por que la ciudadanía adquiera conciencia de que debe cuidarse y no convertirse en fuente de contagio, y que no se le obligue por la fuerza a cuidar de sí misma y de los demás.