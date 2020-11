Amaga PRD con denunciar presuntas amenazas hacia ediles en Veracruz

Alcaldes de varios municipios veracruzanos denunciarían al gobierno estatal "llegado el caso", por presuntas amenazas, advirtió Sergio Cadena Martínez, presidente del Partido de la Revolución Democrática en la entidad.

Sin precisar nombres de los alcaldes ni de cuáles ayuntamientos dijo que ellos han señalado directamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

"Que si no apoyas al partido en el gobierno en tal distrito o en tal municipio, hay delincuencia organizada, y tienes familia.

"Las amenazas van de diferentes grados: 'te doy la mitad de lo que me ganaste en los tribunales y me firmas por el monto completo; si no, no te doy obra pública y acuérdate que tenemos mayoría en el Congreso, acuérdate que tenemos el Orfis y acuérdate que controlamos la Fiscalía General del Estado', desde ese punto de vista amenazan", dijo Cadena Martínez.

Aseguró tener el respaldo de senadores y diputados federales, pero no concretó cuándo presentarán las denuncias ni ante quién; tampoco, cuáles alcaldes y sólo indicó que son de unos 8 municipios.

Cadena Martínez se habría reunido más tarde con presidentes municipales en algún punto de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

En su rueda de prensa lo acompañó el exdiputado Julio Saldaña Morán y también acudió el exregidor Juan Montes de Oca López.

En cuanto a las alianzas rumbo a la elección del año 2021 dijo que hay apertura hacia todos los partidos políticos, excepto Morena.