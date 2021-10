Incluso para el Día de Muertos compraron poco producto por lo que estimó que el martes ya no habrá flor de cempasúchil.

“Durante la pandemia los floricultores perdieron mucho dinero porque no hubo eventos, los panteones estaba cerrados y la flor se echó a perder, se fue a la basura y como se extendió la pandemia la gente ha no quiso invertir, entonces ahorita dijeron que se abría todo, pero ellos no sembraron”.

Noticia Relacionada Cancela China vuelos y bodas por rebrotes

Aunque se abrieron salones de eventos y se permite la realización de fiestas los productores ya no sembraron.

La flor es insuficiente y cara, se estima que el precio subió al doble.

Por ejemplo, un manojo que se adquiría en 50 pesos actualmente está entre 90 y 100 pesos.

Pese a ello los comerciantes que ofrecen flores en las inmediaciones de los panteones esperan un ligero aumento.

“Esperábamos un incremento, pero por el costo de la flor no va a ser tan bueno. Yo tengo mucho tiempo en el negocio de la flor u estimo que no va a ser posible tener una buena ganancia por el costo de la flor, incluso el martes tal vez ya no haya nada”.

Julio Rodríguez tiene 40 años vendiendo flores en la ciudad de Veracruz.

Estimó que la recuperación se tendrá hasta el 10 de mayo del próximo año.