Alza en casetas hacia Veracruz afectará movilidad turística

El encarecimiento de las casetas de peaje repercutirá en la movilidad turística hacia Veracruz.

Marcelino Fernández Ruiz, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Veracruz, recordó que la mayoría de visitantes arriban a la entidad vía terrestre y al encarecer las cuotas se ocasionará que algunos claudiquen en sus intensiones de viajar.

"Al final de cuenta las casetas son concesiones y afecta. Somos un destino al que se llega mucho por tierra. Tenemos mucho acceso, es una de nuestras ventajas y obviamente si nos ponemos el pie subiendo precios nos va a afectar".

Ante las afectaciones económicas que dejó la pandemia de coronavirus es momento de ser solidarios y sensibles para reactivar las condiciones.

Y los encarecimientos no ayudarán a lograr el objetivo, sobre todo porque muchos vieron mermados sus ingresos o incluso perdieron el empleo.

En el caso del sector gastronómico descartó que pueda darse un encarecimiento de los productos de la carta en los próximos meses.

"No era momento de estar subiendo precios y eso va para casetas, para gas, para luz, para todo lo que me digas. La gran mayoría ahorita no subirá precios a la carta. Ahorita los restaurantes estamos enfocados en que la gente venga, luego nos preocupamos por lo demás".

Insistió que por el momento los integrantes de CANIRAC están enfocados en que los ingresos alcancen para seguir pagando la nómina, servicios básicos como agua y energía eléctrica y en algunos casos la renta de sus locales.

"Preferimos que salga para los gastos y ya luego nos preocupamos por las utilidades.Ha sido un año de puro perder, perder, ponerle. Ya estamos un poco cansados".

Confío en que las vacaciones de Semana santa permitan tener un repunte importante en las utilidades tanto para los empresarios del ramo gastronómico como de otros giros.