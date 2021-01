Alumnos del Itboca piden se disminuya el costo de inscripción

Alumnos del Instituto Tecnológico de Boca Del Río solicitaron que les disminuyan el monto de inscripción, pues les cobran mil 900 pesos y a su parecer lo ideal serían mil 300 pesos.

Recordaron que las familias atraviesan por complicaciones económicas y no cuentan con recursos para solventar el pago completo a la institución.

Jorge Cruz Castillo dijo que además el pago de la inscripción comúnmente es en febrero y en esta ocasión se los adelantaron pues las clases comenzarán el 8 del siguiente mes y no el 1 de marzo.

"Que tome en consideración a las personas que no tienen el recurso para poderse inscribir y que tome conciencia para que deje la inscripción mas o menos en mil 300 pesos para este semestre para que las personas no se estresen porque no tienen trabajo y no pierdan su lugar dentro de la institución".

Advirtió que agudizará la deserción escolar porque muchos no tienen trabajo y no podrán pagar su inscripción.

Recordaron que el año pasado ocurrió lo mismo, ya que la pandemia del coronavirus dejó sin trabajo a varias familias y por lo tanto se les complica pagar las mismas cantidades que en años anteriores.

"Teníamos que entrar el 1 de marzo y nos daba tiempo de juntar el dinero para el 5 de marzo pero están adelantando las clases para el 8 de febrero y muchos no contamos con el recurso para poder regresar a clases".

Acusaron que el director Jaime de Jesús Cañas Ortega no otorgó prórrogas para que puedan solventar el pago de la inscripción Y si no pagan no podrán tomar las clases y perderán el semestre.