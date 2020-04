Alumnos de la Unimex acusan deficiencia en plataforma digital

Alumnos de la Universidad Mexicana de Veracruz acusaron que la plataforma digital de la institución es deficiente y no les permite realizar sus actividades evaluatorias correctamente.

El alumno Aldair Chagala Baltazar informó que aunque llamó dos veces a la institución no se ha resuelto hasta el cierre de edición de este medio informativo el conflicto con la plataforma.

"El día de ayer comenzamos con exámenes. Tocó inglés en mi carrera que es Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. No dejaban entrar al aula, nos citaron de 7 de la mañana a 9 de la mañana para terminar el examen, pero el aula no se habría y a los que les llegó a abrir para pasar de pregunta pregunta demoraba alrededor de 10 minutos. "Muchos no terminaron el examen porque hay un tiempo, hay un cronómetro Y aunque la página se congelará el termómetro corría y no se paraba", explicó el alumno.

la respuesta que obtuvieron por parte de la institución fue a través de sus redes sociales, informando que debían oprimir f5 para actualizar la página.

Sin embargo los alumnos esperan una respuesta sobre si sus calificaciones se verán afectadas por la deficiencia de la plataforma en internet.

En las redes sociales de la Unimex Veracruz los alumnos reprocharon a la institución las fallas en el servicio digital y la poca empatía que está tuvo al no hacer descuentos en la colegiatura pese a que la mayoría de los alumnos trabaja para pagar sus estudios.

Y por la emergencia provocada por el Covid-19, hay alumnos que no han podido trabajar para reunir sus pagos.