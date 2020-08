Alumnos de Bachilleres presentan problemas digitales para acceder a becas

Estudiantes del colegio Bachilleres De Veracruz, pidieron a la Secretaría del Bienestar solventar los problemas que enfrenta la plataforma digital para poder acceder al cobro de la Beca Benito Juárez.

Indicaron que por inconsistencias del software no pueden cobrar sus estímulos.

Explicaron que no reconoce los apellidos o nombres con caracteres especiales y aunque hablaron con sus coordinadores escolares no hay fecha para que puedan cobrar.

"Solo nos dicen que no hay fecha para que esto se restablezca, en mi escuela somos más de 50 los afectados por está situación, por tener apellidos o nombres con caracteres especiales. Tenemos miedo de no poder cobrar este apoyo cuando en verdad lo necesitamos para apoyar a nuestras familias" señalaron los alumnos, quienes pidieron no exhibir sus nombres por temor a perder el apoyo.

Los estudiantes explicaron que ha mandado correos a atencion.mediasub@becasbenitojuarez.gob.mx que es la dirección electrónica que les dieron para recibir ayuda o apoyo en torno a este proceso, pero está dirección aparece bloqueada y los correo "rebotan".

Pidieron a las autoridades resolver la problemática para poder ingresar a la plataforma y cobrar.

La página que reportan con fallas es http://www.bienestarazteca.com.mx/