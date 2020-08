Alumno del Conalep busca concientizar sobre el uso del cubrebocas

Ramssey Alexis Serrano Núñez, estudiante del Conalep Veracruz II, piensa desarrollar un sensor ultrasónico como parte de la segunda etapa de su campaña "Cubrebocas sí, COVID no", misma que realiza con el apoyo de su escuela y en especial del maestro Francisco Jairo Pineda Sanabria, jefe de promoción y vinculación.

"El propósito de esta campaña es concientizar a la ciudadanía del uso del cubrebocas, la idea me surgió un día que me subí al camión urbano con mi mamá y vi que la mayoría de las personas que estaban en el camión no contaban con cubrebocas, entonces como el licenciado Jairo siempre me dice que si se me ocurre alguna idea que se lo comente, pues se me ocurrió hacer la campaña, para ayudar a concientizar sobre el uso del cubrebocas, le comenté al maestro y me dijo que él me podía apoyar con el tóner para imprimir los stickers y yo compré los cubrebocas", dijo el alumno de excelencia académica.

Agregó que el día 17 de agosto iniciaron la entrega de stickers y cubrebocas.

Campaña

"Nos subimos a los camiones para pegar los stickers de la campaña, fuimos a los lugares donde hay taxis también para pegar stickers y obsequiar cubrebocas a la gente que anda en el transporte público sin protección", señaló.

También dejaron algunos cubrebocas a los taxistas, para la gente que se llegase a subir sin cubrebocas al taxi, el chofer se los pueda ofrecer.

"Esta es la primera etapa de la campaña, en la segunda fase tengo planeado hacer, con la ayuda de mis maestros, un sensor ultrasónico, que es como un timbre inalámbrico para que la gente no tenga que tocar el ese botón en el transporte urbano a la hora de bajar, porque con la pandemia representa un foco infeccioso ya que cientos de personas se suben al transporte público y solicitan su parada a través de tocar el timbre, de esta forma sólo tendrán que acercar un poco la mano, sin necesidad de tocarlo para que suene", detalló.

Será a principios del mes de septiembre cuando empiece la elaboración del sensor y por lo pronto obsequiara mil cubrebocas y 100 stickers entre usuarios del transporte urbano y taxis.

Proyecto beneficia a la comunidad

Aunque la idea surgió por la necesidad del uso del transporte público de él y de su familia, el estudiante está pensando incluirlo como parte de un proyecto que debe de presentar para aspirar a una beca del Tecnológico de Monterrey, donde deberá hacer una propuesta que beneficie a la comunidad.

El Conalep apoya a su alumno con el plotter de impresión, por lo que él sólo tuvo que comprar el papel adhesivo.

Ramssey acaba de pasar al quinto semestre de la carrera de Informática, con un promedio de 9.8 y gracias a que ganó un apoyo económico tras obtener la Beca al Mérito que otorga TenarisTamsa es que pudo financiar este proyecto que beneficia a la comunidad en este momento de emergencia sanitaria.