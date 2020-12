Alianza entre partidos políticos podría tener un mal resultado: Silva

Si partidos políticos supuestamente irreconciliables se unen en busca del poder para sus fines particulares, en caso de obtenerlo no puede haber un buen resultado, auguró José Luis Silva López, pastor y presidente del Ministerio de Millones de Biblias para el Mundo.

A pregunta sobre una alianza del Partido Acción Nacional con el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática -cuyos nombres no citó- para los comicios federales y locales del año 2021, destacó que desde tiempos inmemoriales se sabe cómo terminan las uniones por interés.

"Dicen las Escrituras que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; y cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Estamos cansados de promesas que no se cumplen; sabemos que el agua y el aceite no se llevan, pero hay un dicho que si no puedes con el enemigo únete a él", señaló.

El problema no es que se unan, sino el móvil que los lleva a aliarse, y si no es la voluntad de servir sino el afán de servirse, se lastima una vez más a los gobernados, resaltó.

"Vivimos en un mundo en el que todos quieren ser ventajistas y por eso es tan importante que sepamos y conozcamos de fondo cuáles son las propuestas que traen, porque ha habido muchas, pero hay veces que no se han cumplido.

"La Escritura dice que cuando Dios le dijo a Salomón ´pídeme lo que quieras, que yo te daré´, Salomón pidió sabiduría y ciencia para gobernar, y Dios se la dio".

-¿Y esa sabiduría y ciencia la vemos en los políticos que quieren unirse en busca del poder?

"Pues quisiéramos que usaran esa sabiduría, pero lamentablemente usan el razonamiento humano nada más, y es por eso que hay veces en que las personas ya no creemos", subrayó Silva López.

Al margen de que se alíen o no algunos partidos políticos diametralmente opuestos con el único fin de conquistar el gobierno, aseveró que a quien le toque gobernar o representar al pueblo le tocará ser congruente y trabajar por la ciudadanía y no llegar a servirse del poder.

Exhortó a quienes el próximo año se alzarán con el triunfo ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, a buscar la sabiduría para salir adelante, y a no prometer lo que no cumplirán, pues de por sí el electorado ya no sabe ni en quién creer y no es momento de más promesas, sino de compromisos genuinos.