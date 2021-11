Los colonos del Circuito Ágata cuentan que se percatan de la desapareción de la tubería de cobre cuando intentan usar la estufa.

"Me subo a ver y ahí es cuando me doy cuenta que se llevaron el tramo del tubo de cobre y todo lo que pudieron, no solo aquí, en varias casas pues está zona cuenta con tanques estacionarios en todas las viviendas", denunció uno de los afectados.

Noticia Relacionada Tras recientes balaceras y asesinatos, habitantes de Xalapa piden mayor seguridad

Los condóminos aseguran que escuchan pasos en la azoteas de las casas duplex, en circuitos como Diamante, Circón, Esmeralda y un sin fin de áreas en donde se repite la historia.

A través de este medio hacen un llamado a las autoridades correspondientes pues los robos de tubería de cobre están imparables, lo que además representa un peligro mayor, pues en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe durante estos atracos.

Señalaron que la mayoría de las personas que viven en la zona tienen que salir a trabajar, por lo que es probable que la tubería la roben de día, también.