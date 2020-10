Alerta Condusef a cuentahabientes no permitir 'ayuda' en cajeros automáticos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó a los usuarios de bancos y sobre todo a los adultos mayores por la presencia de ‘talladores’ que acuden a los cajeros automáticos para desvalijarlos mientras les ofrecen una falsa ayuda.

El subdelegado de esa institución federal en Veracruz, Rafael Trillo Gracida, destacó que aun cuando no es una modalidad nueva para delinquir, empiezan a menudear reportes como si en últimas semanas se intensificaran los atracos, sobre todo a los adultos mayores.

“Vemos sobre todo en la ciudad de Xalapa que se ha incrementado un poco el robo a tarjetahabientes a través de los ‘talladores’, en muchos casos contra las personas de la tercera edad; suelen ‘trabajar’ con 3 personas; 2 estudian los bancos.

“Si hay 3 ó 4 cajeros automáticos en la sucursal generalmente al cajero que está en medio lo dejan solo para que esas 2 personas que están ahí chequen el NIP al momento de que el usuario intenta teclearlo. El de atrás viene, lo distrae, le jala la tarjeta, dizque la limpia, se la talla en el hombro, la cambia y le da otra tarjeta, y mientras se da la vuelta se la da a su compañero, y ese compañero hace disposiciones en efectivo y saca créditos de 100 a 200 mil pesos”, explicó Trillo Gracida.

Fue enfático en que la recomendación de la Condusef es no aceptar ayuda de extraños cuando se está en el cajero automático y solicitarla al personal de la sucursal. Sobre todo, guardar de inmediato la tarjeta o plástico si se acercan personas a ofrecer ayuda, pues podrían ser ‘talladores’ y vaciarle la cuenta al usuario.

En el caso particular de los adultos mayores sugirió que siempre los acompañe un hijo, un nieto u otro familiar que sepa operar los cajeros, para que se vea que no están solos ni desprotegidos y no se conviertan en víctimas de los delincuentes aparentemente amables.

Resaltó que ese delito genera reclamos a diarios, y el banco se defiende aduciendo que no le robó nada al tarjetahabiente. Y de hecho, el atraco lo cometió el ‘tallador’ que ofreció la ayuda.

FINES DE SEMANA

El subdelegado de la Condusef en Veracruz recomendó no acudir los sábados ni domingos a retirar dinero pues con excepción de un par de bancos, los demás no trabajan y entonces el cubículo de cajeros automáticos está solitario, lo cual incrementa el riesgo de asaltos y estafas.

Lo mejor es realizar esos movimientos entre semana y de preferencia en horas hábiles, cuando hay personal administrativo y de vigilancia, desde la mañana hasta la hora en que cierran. Recalcó que no se vaya por la tarde-noche porque es peligroso, sobre todo si el usuario no va acompañado.

Otra sugerencia es no utilizar los cajeros automáticos de los centros comerciales pues por lo regular no están vigilados y son muy fáciles de truquear.

“Les meten inclusive dispositivos para que no entreguen la charola del dispensador de dinero, los billetes se queden ahí trabados y entonces el usuario desesperado se va y es cuando llega el otro y los retira.

“Entonces, que tengan mucho cuidado en los cajeros que están en los centros comerciales, pues aparte de que les cobrarán una comisión por el manejo de un cajero que no es de su banco, pueden correr ese riesgo”, subrayó Trillo Gracida.