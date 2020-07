Alerta Casa MAM sobre desabasto de medicinas para quimioterapias

Persiste el desabasto de medicamentos para la realización de quimioterapias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunado a que algunas pacientes oncológicas deben esperar para ser operadas.

La presidenta de la agrupación Mujeres Apoyando Mujeres, Roxana Guízar, recordó que el cáncer es un padecimiento que no puede esperar y debe atenderse.

Incluso las pacientes han adoptado las medidas preventivas necesarias ante el coronavirus pero necesitan seguir siendo atendidas.

"A veces las cirugías pueden esperar un poco, pero hay cosas como las quimios, las radiaciones no pueden esperar, hay un desabasto de medicamentos como siempre, falta mucho medicamento. No le están dando la prioridad que se necesita, el cáncer no puede esperar, muchas mujeres están muriendo por la falta de atención".

Varias mujeres se han acercado a la agrupación a solicitar apoyo, sin embargo, se ha complicado brindar el servicio a quienes se enfrentan al cáncer de mama debido a qué

Fundación de Cáncer de Mama de la Ciudad de México ya no recibe apoyos del Gobierno Federal.

Admitió que han recibido reportes de pacientes oncológicas que han contraído coronavirus, sin embargo, al menos las que apoya la fundación, han salido adelante.

Acusó que organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social han entregan los resultados del COVID hasta un mes después por lo que pidió agilizar el procedimiento para la atención de los pacientes.

"Desgraciadamente el esposa de una de las mujeres murió por Coronavirus, ella la libró, pero al mes le entregaron los resultados de la prueba del Coronavirus cuando su esposa ya había fallecido. Le dio primero a ella, ella contagió a su esposo y su esposo murió porque había sido trasplantado, ya habían entregado a su esposo y al mes le dieron los resultados de su prueba".

Insistió en que se debe dotar de medicamentos a las instituciones que dan el tratamiento para el cáncer.