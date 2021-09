El encierro por la pandemia provocó que las personas estuvieran aún más redes sociales, situación que puso en vulnerabilidad a muchos pues el acoso cibernetico aumentó, comentó Arussi Unda, Vocera de Las Brujas del Mar. Una estrategia que ha sido muy ocupada en los últimos meses por delincuentes, son amenazas en las que supuestamente dicen, publicarán "una foto tuya" la cual envían totalmente restringida, y si no les mandas más "la subirán a redes sociales". Arussi Unda dijo que en muchas ocasiones sólo quieren sacar dinero con fotos totalmente editadas, por lo que aseguró, es muy importante no hacer caso, no discutir con el agresor y denunciar.