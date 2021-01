Alcaldías en disputa entre el "PRIANRD"

Aunque la alianza PRI-PAN-PRD se confirmó el sábado para las diputaciones federales, en el estado de Veracruz dicha fuerza política sigue en suspenso de aquí al día 28, y es que al parecer son las alcaldías la manzana de la discordia, al menos así lo piensa Carlos Ernesto Ronzón Verónica, analista político veracruzano.

"Es muy difícil convencer a la gente en los seccionales y en los municipios, porque es más fácil convencerlos en una diputación federal, porque tú sabes que las elecciones de diputados no son atractivas para la población, pero cuando se trata de una presidencia municipal, quien gana la presidencia gana la chamba, entonces ahí es donde se atoran las alianzas".

El politólogo agregó que es en las grandes urbes donde las alcaldías no se "pelean" encarnizadamente, pero que en las ciudades pequeñas como Jamapa, Paso de Ovejas y demás lugares, es una lucha apasionada.

Ronzón Verónica recordó que estas alianzas son totalmente estratégicas y carecen de total ideología partidista, "Son alianzas electorales, definitivamente no son alianzas ideológicas, está muy desdibujada la ideología en estos tiempos, pero bueno no es nada nuevo, recordamos que cuando el PRI era la mayoría absoluta, se daban este tipo de alianzas".

Ideología Desdibujada

Hoy partidos que estuvieron en disputa por años, intentan unirse como en el caso del ahora denominado "PRIANRD" o la unión de MORENA con el Partido Verde, estos últimos con constantes señalamientos y críticas entre ellos.

"Todas las presidencias municipales terminan siempre siendo muy competidas, entonces es básicamente eso, quien se mete a política es porque quiere buscar un trabajo en los municipios y quien se mete en política es porque quiere ganar cargos".

En la alianza confirmada para diputaciones federales del PRI-PAN y PRD se sabe ya que en distritos como Tantoyuca, Pánuco y los urbanizados 4 y 12 que corresponden a Veracruz y Boca del Río, en esos designará candidatos el PAN, mientras que en Xalapa el dedo asignador será del PRI.

Carlos Ernesto dejó claro que para estas elecciones de este año la gente no votará fijándose en partidos o alianzas, sino que habrá una polarización, "La decisión final de los electores se va a definir entre los que apoyan a López Obrador y los que no quieren que López Obrador siga teniendo la mayoría y que MORENA no continúe en el poder".