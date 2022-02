alcaldesa_paty_lobeira_se_sale_de_sus_casillas

"¡Y sigue la mata dando!, ya no nos sorprende para nada, a nadie, la violación sistemática a la ley por parte de esta administración, increíble la simulación. Primero traer a cabildo la contratación de dos prestadores de servicios de auditoría tanto fiscal como técnica, sin por lo menos mostrar la invitación a tres prestadores de estos servicios", dijo Virginia Roldán, regidora número 9 por ´Juntos Haremos Historia en Veracruz´.

Al finalizar la sesión que se estaba realizando de manera virtual, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes expresó su molestia y exigió respeto, además de que "recomendó" a la regidora, tomar cursos, estudiar y ¡pagar su predial!.

"Las sesiones deben ser de respeto, no es la primera vez que sufro violencia política de género de parte de la regidora número 9, Virginia Roldán. Creo que es importante sobre todo en este Ayuntamiento y cabildo, exijo respeto, no estoy preguntando, lo estoy exigiendo, porque soy la alcaldesa y además una cosa es que se discutan los temas del Ayuntamiento y otra es que me denoste como persona y a mi familia, eso no lo voy a permitir en las sesiones de cabildo. Sería bueno que la regidora se leyera tal vez las reglas de las sesiones de cabildo y de paso una estudiada a todo el sistema y cómo funciona el Ayuntamiento. ¡Y que pague su predial también!", expresó la alcaldesa.

En su participación, Virginia Roldán hizo mención de una violación al artículo 82 fracción 11 y 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria donde se especifica que en el manejo de recursos federales no se puede gastar más del 1% al millar en la fiscalización de estos fondos, por lo que aseguró que en lo que corresponde al municipio de Veracruz, no se puede gastar más de 2 millones en las dos auditorías tanto fiscal como técnica, y argumentó, se están gastando 8 millones de más. También denunció el "ahorro" de 50 mil pesos mensuales en cada una de las regidurías de Morena.

Al concluir, enfatizó que "son servidores y no vienen a servirse", por lo que aseguró que seguirán informando pese a la discriminación política e intimidación.

"Les recuerdo que es un municipio con un cabildo colegiado al que se le debe informar, no a medias ni a sus conveniencias, ¡esto se les olvida y hay que recordárselos!, somos servidores, no venimos a servirnos".

Seguido a lo anterior dejó saber que seguirán informando a la población y haciendo las denuncias pertinentes sobre todas las violaciones a la ley y discriminación política e intimidación que se ha puesto en práctica.

