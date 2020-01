Alcaldes deben integrarse a seguridad: Raúl Hermida

Se necesita mejorar los esquemas de seguridad para evitar que más exalcaldes pierdan la vida.

Raúl Hermida Salto, presidente municipal de Cosamaloapan, dijo sentirse tranquilo más no seguro ante lo que acontece en Veracruz.

Admitió que debe analizarse el desempeño del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para efectuar cambio de titular en caso necesario.

“Es alarmante que se viva esto no nada más en Veracruz, en todo México. Yo me siento tranquilo, no me siento seguro, es muy diferente, pero estamos haciendo lo que la gente nos pide y no nos metemos en problemas con nadie, exigimos y damos la cara por la gente. Me siento muy tranquilo”.

En su visita al Corporativo IMAGEN dijo que debe cambiarse el formato de las comparecencias para permitir a los alcaldes escuchar la información que presentan los encargados de despacho, pues las necesidades y problemas varían de una región a otra de Veracruz.

Insistió en que los diputados locales deberían llamar a los presidentes municipales para dar sus puntos de vista y analizar los resultados.

“Desafortunadamente no soy diputado para ver los resultados que él (Gutiérrez Maldonado) dio para saber la diferencia de otros años a este. Sería importante que a nosotros como presidentes municipales nos invitaran para que diéramos nuestra opinión de cada zona. En nuestro caso de la zona del Papaloapan que fue muy azotada por la delincuencia para que veamos porque ahora está tranquilo y porque antes no”.

Puntualizó que no se trata de exigir por exigir pero si existen fallas se debe modificar la estrategia y cambiar al titular de la SSP.

Refuerzan a policías

Presumió que Cosamaloapan es de los más seguros del estado, ya que se ha fortalecido a la Policía Municipal con patrullas, armamento, uniformes y prestaciones.

El 16 de diciembre entregaron los aguinaldos correspondientes y el próximo año seguirán reforzando a la corporación.

Son 70 elementos y se sumarán 11 egresados de la Academia de la Policía.

“Ustedes pueden ver la estadística, en la misma Fiscalía General del Estado de Veracruz nos marcan como municipio seguro. Le hemos estado apostando mucho a la seguridad y esperamos que siga así, nosotros somos gente de paz. No hay ningún problema, la policía está trabajando acorde con nosotros y me ha dado resultados involucrar a la población civil”.

En el municipio existe un comité ciudadano que vigila las acciones del gobierno en todos los rubros y las condiciones han mejorado de manera sustancial.

Segundo año

El segundo año de labores de la actual administración municipal de Cosamaloapan cerró favorablemente en materia financiera.

Hermida Salto se comprometió a no dejar deuda ni problemas administrativos a próximas gestiones.

Admitió que se enfrentó a problemas con Hacienda pero con argumentos jurídicos y disciplina financiera se lograron resolver.

Cosamaloapan no era sujeto a crédito por una deuda de más de 20 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria pero las condiciones cambiaron e instituciones bancarias han ofrecido nuevamente créditos.

“Pero les he dicho a los integrantes del Cabildo que no nos vamos a endeudar, con lo que tengamos vamos a hacer lo que hemos hecho hasta hoy. De 2015 a 2017 hubo observaciones del Órgano de Fiscalización Superior por más de 220 millones de pesos y hoy el mismo Orfis nos reconoce como uno de los 10 municipios con más transparencia y rendición de cuentas”.

El ayuntamiento también pagó 15 millones en laudos que se encontraban en periodo de ejecución.

Se atendió el rezago social en las diferentes congregaciones, incluso se construyeron más de 200 cuartos dormitorios, realizaron caminos para conectar las comunidades con la cabecera municipal e instalaron 18 domos para escuelas.