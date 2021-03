Alcalde de Veracruz no teme a violencia de feministas por antimonumenta

El ayuntamiento de Veracruz aún no determina qué hará con la Antimonumenta colocada por mujeres en la Plaza de la Soberanía, a un costado del astabandera instalado en ese punto del bulevar costero Manuel Ávila Camacho, expresó el alcalde Fernando Yunes Márquez.

Cabe recordar que con motivo del Día Internacional de la Mujer, integrantes de un colectivo feminista colocaron ese símbolo en ese punto, a un lado del mástil y la bandera de México monumental.

En su momento ellas dijeron que la intención de esa Antimonumenta es que quienes tienen a una familiar desaparecida dispongan de un sitio al que puedan acudir para recordarlas o ponerles flores, en virtud de no conocer su paradero.

Sin embargo otro grupo de mujeres se ha manifestado en contra de la permanencia del objeto en la Plaza de la Soberanía y así se lo planteó recientemente a la autoridad municipal.

"Al igual que a los colectivos feministas que pusieron la Antimonumenta había que escuchar a otra parte de grupos de mujeres que se han manifestado en contra de que esté ahí. Ellas consideran que por ser una plaza cívica no debiera ser el lugar para ponerlo; están evidentemente a favor de todo lo que sea la protección a las mujeres, de todo lo que sea combatir la violencia contra las mujeres, pero creen que no debe ser el lugar", adujo Yunes Márquez.

Dejó en claro que aún no se decide qué pasará, y a pregunta expresa sobre si no teme una reacción violenta en caso de quitar la Antimonumenta, opinó que eso no tendría razón de ser

"No tendrían por qué. Somos la única ciudad del país donde se les tomó en cuenta, donde se les llamó al diálogo, donde no se rompió la Antimonumenta, donde se respetó, donde no fueron encapsuladas, donde no hubo vallas, donde no hubo una sola represión.

"Al revés, es una de las ciudades que más libertades les ha dado", recalcó el presidente municipal de Veracruz.

JUÁREZ

El alcalde Fernando Yunes Márquez acudió a la ceremonia conmemorativa del 215 aniversario del natalicio del expresidente Benito Juárez García, en la Plaza de la República, en la ciudad de Veracruz.