Alcalde de Veracruz enfurece por cierre de calles

Luego de que este fin de semana personal de Tránsito del Estado realizara los cierres de vialidades que llegan hacia el Centro de la ciudad, el alcalde porteño, Fernando Yunes Márquez, calificó de absurda esta medida que busca reducir la movilidad.

Señaló que estas acciones no sirven "absolutamente de nada" porque la gente puede seguir llegando al primer cuadro de la ciudad en sus coches, pues el cierre no es general.

"Creo que son absurdas, que no sirven absolutamente de nada (...) solamente cierran una parte del acceso, pero no cierran en general, digamos la gente puede seguir llegando en coche al Centro entonces creo que es perder el tiempo", indicó el edil.

Cabe recordar que este sábado y domingo, oficiales de Tránsito estatal cerraron el paso vehicular en las calles desde Juan Soto hasta Emparan sobre la avenida Allende, por lo que el acceso a la zona de mercados se vio restringido a camiones del servicio urbano y taxis.

Lo anterior obedece al decreto que el Gobierno del Estado emitió para reducir la movilidad en 27 municipios de la entidad con la finalidad de aminorar el flujo de personas en las calles y evitar aglomeraciones que los pongan en riesgo de contraer Covid-19.

No obstante para el alcalde de Veracruz, el operativo implementado por la corporación estatal, es absurda pues a su parecer "los elementos pueden estar haciendo cosas mucho mejores como supervisar que en el transporte público la gente use cubrebocas, que no vaya un exceso de aforo (...) eso es una facultad de ellos", indicó.