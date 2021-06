Alcalde cómplice de anomalías en Torre Centro

La suspensión de la obra de la Torre Centro, fue porque no cumplió con el estudio de impacto de riesgo, no debemos de confundir esa acción con otra que no sea la aplicación de la ley, afirmó el diputado federal de Morena, Julio Carranza Aréas.

Agregó que "el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien observó que la torre ubicada en la avenida Xicoténcatl esquina Arista de la ciudad de Veracruz violaba la reglamentación de la ciudad, lo que el presidente municipal de Veracruz no pudo o no quiso ver".