Al borde del cierre Centro de Autismo en Veracruz

El autismo es un trastorno neurológico que provoca que las personas tengan ciertas actitudes y conductas diferentes a los demás.

Se puede llegar a tener obsesión por cosas, alimentos, lugares o movimientos, comentó Virginia López Hernández, doctora y directora de la Asociación Civil Voluntarias de Rehabilitación.

Casi el 1% de los niños en México tienen autismo, alrededor de 400 mil, un problema de salud urgente que atender.

"El niño se va desarrollando normal aparentemente, pero a los 2 años se empieza a notar un retroceso con respecto al lenguaje y a la socialización con las demás personas", explicó la doctora.

Las personas con un trastorno autista menos grave pueden hablar y aprender, pero requerirán de terapias para tener una mejor calidad de vida, pues les cuesta mucho realizar varias acciones que para los demás son comunes, como expresar sus sentimientos y entender los de otra persona, por lo que pueden parecer insensibles o distantes.

"Aquí se imparten 3 tipos de terapias: ocupacional, de enseñanza especial y de lenguaje. De acuerdo a las necesidades de cada uno, planeamos una estrategia de la forma en la que ellos aprenden y con base a eso lo ponemos en práctica", detalló Remedios Moreno Velázquez, Licenciada en Psicopedagogía.

Constancia y amor

Olga Godínez Molina, es mamá de Tadeo, un niño de 9 años con Espectro Autista e Hiperactividad y relata cómo al principio del padecimiento de su hijo a la edad de 2 años y medio, presentó una etapa de negación.

"Traje a Tadeo a partir de los 4 años y actualmente tiene 9, su avance ha sido muy grande e incluso su hiperactividad bajó", afirmó.

Agradeció al personal de la asociación e invitó a las mamás que están en la etapa de negación ante el padecimiento de sus hijos, a que busquen ayuda, que acepten a sus hijos para que la sociedad también lo haga y enfatizó que como padres es importante buscar atención psicológica para poder entender a sus hijos.

En crisis

En mayo el Centro de Voluntarias de Rehabilitación cumplirá 37 años de brindar atención terapéutica a la población, sin embargo, debido a la pandemia han dejado de recibir donativos para su manutención, por lo que temen cerrar este espacio que ha ayudado a muchos veracruzanos a tener una mejor calidad de vida, lamentó Reina Margarita Canseco de Zamorano, presidenta del Patronato de Voluntarias de Rehabilitación A.C.

Aunque hace 37 años este Patronato inició labores para ayudar a niños con parálisis cerebral, ante la falta de instituciones especializadas abrieron espacio para brindar terapia a niños con autismo, síndrome de Down y otros problemas.

"Nosotros recibimos niños y adultos, pues aquí no tenemos límite de edad, cuando empezó esto no existía nada similar, ni a nivel estatal, solo nosotros.

Marisol llegó con nosotros cuando tenía dos años, ella es uno de los ejemplos de lucha constante, pues hasta el día de hoy acude a sus terapias, tenemos varios casos de chicos como Alfredo que logró estudiar una carrera universitaria y es abogado", manifestó con orgullo y cariño.

"Por la contingencia cerramos por unos meses, ahora retomamos las terapias, ya que es algo que no se puede detener, pero se han dividido en grupos que se turnan, para no tener a los 30 juntos en sus terapias".

Pierden donativos

La pandemia ha afectado seriamente al Centro de Voluntarias de Rehabilitación, pues han dejado de recibir donativos importantes para su manutención.

"La doctora Vicky hace maravillas con el poco presupuesto, pues hemos perdido donativos que teníamos, por la pandemia que ha afectado a nuestros benefactores, ahorita de verdad estamos pidiendo auxilio para ver si podemos rescatarlo, porque de verdad estamos tocando fondo, aunque siempre tenemos la esperanza de poder subsistir", subrayó Reina Margarita.

Dijo que con un poquito que muchos donen, de gotita en gotita, la ciudadanía puede ayudar a hacer la diferencia.

Gilberto Antonio Zamorano Morfín, vicepresidente del Patronato, explicó el esquema que manejan.

"Este es un concepto escolarizado, en donde cotidianamente no solo se enfoca a las terapias, sino también se trata la parte afectiva, la convivencia diaria con mamá y paciente, y el aprendizaje, esto es lo que lo hace singular", detalló.

Agregó que ha sido reconocido por la Superación Ciudadana y a nivel nacional por la Fundación Simi.

"Aunque esto es estimulante no resuelve los problemas diarios, pues hay que solventar gastos de mantenimiento, luz, agua, materiales, Etc. Aquí la mayor parte de los chicos vienen de familias de escasos recursos, son gente que realmente necesitan de este servicio que se les brinda aquí, los invitamos a que nos visiten para que vean el trabajo, pues no deseamos que desaparezca, por lo que apelamos a la buena voluntad de los veracruzanos", concluyó.

ENTÉRATE

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

¿Dónde están?

Apóyalos, la asociación está en Miguel Ángel de Quevedo # 3,801, entre López Velarde y Urbina, en la ciudad de Veracruz.

Contáctalas

> Tel.: 229 9382661.

> Facebook: voluntarias de rehabilitación

> Correo electrónico: voluntariasderehabilitacion@hotmail.com