El certificado brindará mayor confianza a los clientes porque saben que las agencias que tienen en sus manos sus negocios los atenderán bien, al ser vínculo entre barco y carga.

"Es un hecho trascendental debido a que se está logrando la profesionalización en todas las áreas de la actividad portuaria, lo que beneficia y facilita el movimiento de mercancías para el comercio exterior. Si no hay agencia naviera el barco no llega o no descarga. Somos el vínculo entre el barco y el transporte de la carga".

Hizo énfasis en que las agencias navieras cubren el 100 por ciento de las embarcaciones que llegan a descargar al Puerto de Veracruz.

Tienen un promedio de 30 agencias navieras entre medianas, pequeñas y grandes y sin su servicio los barcos no podrían descargar al menos que fueran solamente de bandera nacional y con tonelaje pequeño que los haría auto atendibles.

Agregó que las escuelas técnicas ofrecen la carrera de Tramitador Aduanal o Comercio Marítimo, pero nada que hable de las agencias navieras, mismas que son vínculo entre la carga y el barco.

Por su parte, el titular de Representaciones Marítimas SA de CV., MARITIMEX, Hugo Linares Soler, explicó que la certificación beneficiará a las agencias navieras, porque si bien es cierto que realiza una actividad profesional, no contaban con un documento que las certifique, lo cual da certeza a la actividad.

María Dolores Cobela, experta en el área marítimo-naviero y colaboradora externa de Maritimex y el Comité de Gestión por Competencias de Logística Portuaria en Veracruz, dijo que la actividad portuaria se regía por experiencia.

Aún así para el personal no era requisito indispensable tener un nivel académico aunque lo tuviese, solo que hoy para la actividad naviera dentro del recinto portuario, se creó el Comité de Competencias sobre Logística Portuaria y el personal ya contará con un documento que acredite su actividad.

Ahora el personal en el recinto portuario deberá certificarse para avalar la actividad que realiza en las diversas áreas.