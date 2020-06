Agencias de pronosticos piden ser 'rescatados'

Desde el 30 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Pronósticos para la Asistencia Pública suspendió los concursos y sorteos de Pronósticos Deportivos y Lotería Nacional, debido a esto, las 10 mil 500 agencias de todo el país tuvieron que cerrar a partir del 2 de abril.

Esto vino a recrudecer la realidad para los responsables de cada una de las agencias, teniendo que despedir empleados, sin poder seguir vendiendo pero eso sí, viéndose obligados a seguir pagando algunos compromisos para con la marca de juegos.

Sorteos como Melate, Revancha, Tris, Súper Par, Chispazo, Gana Gato, Progol y venta de billetes de Lotería Nacional dejaron de jugarse y con ello, los agentes dejaron de percibir la ganancia del día, hoy son olvidados y abandonados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que argumenta que la relación con sus agentes y/o comercializadores se basa en un contrato mercantil que establece que, derivado de las ventas, se obtienen comisiones por el pago de premios y/o por la venta de un boleto ganador y que hasta el momento no hay acuerdo al respecto.

"Estamos las agencias cerradas sin ningún ingreso y con los gastos que se llevan en cada local, rentas, empleados, luz, en fin todos los gastos que conlleva mantener un negocio", señala uno de los agentes afectados del puerto de Veracruz.

Desamparado

El agente busca junto con otros que la empresa se haga responsable, les apoye y que les aumenten a futuro el 10% de lo que ganan de comisión, pues la empresa no los valora.

"Nunca la empresa ha tenido para con nosotros una ayuda o al menos reconocernos como los generadores de las bolsas en premios, somos para ellos un simple número, que si nos asaltan, que si nos enfermamos, nunca habrá un apoyo".

Pronósticos deportivos hace pagar una fianza con una afianzadora que ellos eligen y los pagos los realizan unilateralmente con una tira semanal, la afianzadora no le beneficia en nada a los agentes, pues la fianza es sólo para que la empresa se proteja en caso de que los agentes no les

paguen.

Pronósticos deportivos tiene 42 años de existencia y lleva 2 meses sin operaciones, sin preocuparse por sus agentes pero ya hizo hincapié de que se deben hacer los pagos de todas las liquidaciones sin dar prórroga.

"Exige bajo amenazas de que si no se les liquida, va a retirar las terminales", comenta el entrevistado.

"Los agentes no pueden recurrir a ningún tipo de programa de apoyo social por parte del gobierno como "Crédito a la Palabra" debido a que la mayoría no tiene empleados dados de alta en el IMSS, teniéndolos amagados con el argumento de que no pueden exigir nada por ser comisionistas", concluye el agente entrevistado.