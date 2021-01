Afectados por norte de Diciembre deben de acudir a CFE: Moncayo

La Comisión Federal de Electricidad debe aplicar mecanismos para resarcir los daños que causó el frente frío del 24 de diciembre del año 2020 y las molestias en los cajeros automáticos que no funcionan, aseveró Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

El lunes 28 de diciembre informó la determinación de la CFE respecto a pagar los daños en electrodomésticos causados por el 'nortazo' de ese día, pero recalcó los afectados deben acudir a las instalaciones de la dependencia federal y llenar un formulario.

Sin embargo hasta el momento ha habido poca respuesta, pero la puerta sigue abierta, dijo.

"Ya sea que paguen la reparación o que ellos lo lleven a reparar y lo devuelvan funcionando, pero sí se está atendiendo en los centros de atención y se espera que dé resultados porque una cosa es que acepten el formulario y otra es que lo hagan efectivo", subrayó Moncayo Parra.

Otra queja no resuelta tiene que ver con los cajeros automáticos para pagar los recibos, pues no todos funcionan a cabalidad y el personal no auxilia a quienes no saben usarlos, sobre todo a los adultos mayores.

Resaltó que si hay 5 cajeros automáticos sólo funcionan 3, y en el caso del ubicado en el callejón Clavijero, a veces sirven y a veces no.