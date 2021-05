Advierten por comunidades "cundidas de Sida" en Veracruz

Aunque no especificó nombres de dichos lugares, aseveró que el reporte se realizó a las autoridades del sector salud, ya que la enfermedad venérea es cada vez más común entre las mujeres.

Explicó que los hombres que en su momento buscaron el "sueño americano" comenzaron a regresar a sus lugares de origen y se encuentran contagiando a las esposas que dejaron.

"Hablamos del Sida, hay incremento de eso porque el hombre tiene una pareja y no verifica que esté sana y hay pueblos en Veracruz que están cundidos de Sida, no puedo decir los nombres por seguridad de todas ellas pero denunciamos directamente con las autoridades del sector salud. Debemos poner centros de salud, es lo que se tiene que mapear, conocer donde está la debilidad".

Dijo que anteriormente eran 30 millones de habitantes en el medio rural pero la cifra disminuye día con día por la migración.

Estimó que son cerca de 6 millones de campesinos que se fueron a trabajar a Estados Unidos.

Sin embargo, también hay un número importante de hombres que comenzaron a regresar a sus comunidades y se reportó un incremento de enfermedades venéreas.

"Trabajan como burros porque ahí sí trabajan muchísimo, les pagan, mandan dinero un tiempo, después se buscan otra mujer, se quedan un tiempo allá (en Estados Unidos), se contagian de alguna enfermedad y vienen a su pueblo a contagiar a las comunidades".

Por otro lado consideró que necesitan implementarse estrategias para combatir la inseguridad ya que la zona rural atraviesa por momentos complejos.

"Si aquí en las grandes ciudades que hay dinero, que se paga predial y muchos derechos no hay casi seguridad, las partes rurales están pero. Las mujeres no dicen nada porque apenas si leen y escriben. Además algunas tienen dialecto y no se expresan".

