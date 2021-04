Advierten otra tragedia en zona de mercados en Veracruz Puerto

La reubicación de vendedores ambulantes por parte de autoridades municipales de Veracruz se ha salido de control, aseguran locatarios de la zona de mercados, ante el cierre de la calle Nicolás Bravo, entre Juan Soto y Carlos Cruz, situación que tiene en un alto nivel de inconformidad a comerciantes establecidos, ya que ambulantes que se encontraban en González Páges, se han ubicado en plena calle, lo que provocó el cierre de acceso a los vehículos, hecho que deja vulnerable a la zona ante una emergencia y sin la sana distancia que se requiere por la pandemia.

Ambas partes aseguran desconocer las razones del cambio y manifestaron que sufrirán bajas en sus ventas por la reubicación.

"Esta situación nos afecta debido a que cerraron una vía de acceso, sobre todo para los servicios como el agua y el gas", declaró Andrea, comerciante de la zona.

Por su parte los ambulantes reubicados se mostraron un tanto en desacuerdo, ya que argumentan tenían años trabajando en González Páges, y el cambio les hará perder clientes.

"Nos está afectando mucho porque ya teníamos a nuestros clientes y como el movimiento fue rápido no pudimos avisar. Entendemos la inconformidad de algunos locatarios, pero nosotros también queremos y necesitamos trabajar", declaró uno de los vendedores ambulantes afectados.

Amontonamiento en pandemia

Los más preocupados por esta situación son los locatarios establecidos del Mercado Unidad Veracruzana, ya que aseguran es un peligro el amontonamiento que se está dando.

"Nos afecta porque cerraron la calle, Dios no lo quiera si llega a pasar algún accidente, por dónde van a pasar los bomberos o la ambulancia, cuando se inunde por dónde va a pasar la tolva de Grupo MAS para desazolvar", alertó un locatario que prefiere omitir su nombre por temor a represalias.Esta situación les hizo recordar y temer a un accidente como el incendio del 31 de Diciembre de 2002, en la que debido al sentido que tenía la circulación de esa calle los bomberos no pudieron acceder rápidamente.

"Esa vía se abrió cuando fue la quemazón del 31 de diciembre del 2002, porque los bomberos no podían entrar debido a que estaba en sentido contrario, por eso se abrió y ahora la volvieron a cerrar, destaparon un hueco para tapar otro", consideró otra comerciante establecida.Los afectados denunciaron que el Mercado Unidad Veracruzana es el más saturado en ambulantaje, no cuentan con salidas de emergencia y es propenso a inundaciones en época de lluvias.

Peligro inminente

Comentaron que las posibilidades de un accidente son muy altas debido a que los ambulantes están colgados de los postes de luz y se desconoce si Protección Civil revisó las condiciones.

"El problema es que si hay un incendio allá fuera, porque todos los incendios han sido allá debido a que se cuelgan de los postes, a qué hora van a entrar los bomberos o la Cruz Roja, cometieron un error cerrando la calle. A los de esta zona les están vendiendo el espacio y legalmente no se puede hacer. No sé si Protección Civil tenga conocimiento de esto porque ellos tienen que ver si está bien o no esta situación", dijeron alarmados.

También expusieron que las autoridades no les avisaron nada al respecto de la instalación de estos puestos que son fijos, y que se han enterado de la situación por medio de rumores que corren por los pasillos del mercado, ya que dicen de la noche a la mañana instalaron los locales y es una situación que puede llegar a causar muchos contagios de Covid-19, ya que no hay ningún distanciamiento.

Parquímetros

"Seguimos sin recibir algún comunicado del Ayuntamiento o Comercio, ya tienen bastante tiempo aquí y todo lo que sabemos del cambio son rumores. Lo que yo te puedo decir es que en la zona donde estaban los ambulantes, mágicamente aparecieron parquimetros y pues si, eso sí les deja dinero, los ambulantes no porque ellos no pagan nada. Y casi estoy seguro de que no nos dirán nada porque saben que por donde se le vea está mal, nos perjudica a todos y claramente nos vamos a estar de acuerdo con ellos", comentó locatario de identidad reservada. ¿Limpieza de calles?Sin embargo, José Antonio Mendoza García, presidente de la CANACO afirmó que el movimiento se trata de una estrategia de limpieza de calles. "Es un plan estratégico que se tiene, se quitan los comerciantes ambulantes que estaban por la calles de González Páges, ya está limpia toda esa acera y de eso se trata. Los edificios que están ahí, algunos se encuentran vacíos, así que en conjunto con las autoridades del ayuntamiento estamos tratando de negociar para que se abran y hacer pequeñas plazuelas, para los que están ahora de manera provisional, se pasen a esos lugares. No nada más se pusieron porque sí, es una estrategia de trabajo" declaró. También comentó que se busca la reactivación del comercio, así como lograr que más ambulantes formen parte de Canaco y a diferencia de la opinión de locatarios, aseguró que la situación es de manera provisional.

"Se trata de reactivar el comercio en esa zona y también ir limpiando las calles. Puedo asegurar que es temporal porque así fue el convenio que hicimos. Ellos no son agremiados a Canaco, pero nosotros los estamos invitando para que participen", detalló.

Hay otras opciones

Por su parte, locatarios argumentaron que se pudieron haber establecido en zonas donde no se afectara y pudieran aprovechar los lugares que nada más sirven para que los delincuentes habiten.

"Hay otras zonas como lo que fue el penal de Allende, que nada más sirve para hotel de malvivientes, si el gobierno municipal quisiera arreglar ese problema, ahí está la oportunidad", señaló uno de los locatarios.

"Está el área de estacionamiento del mercado o la calle de Ursulo Galván, desafortunadamente fueron asesorados mal y no midieron las consecuencias que esto puede traer a futuro", lamentó el entrevistado.

Acciones ilegales

Locatarios de la zona se encuentran muy inconformes debido a que aseguran ellos están al corriente en los pagos con el gobierno para poder trabajar, y a los vendedores ambulantes se les dan todas las comodidades sin ningún costo."A nosotros nos hicieron poner unas trampas de grasa y los de afuera no lo tienen, aparte de que nosotros pagamos impuestos, renta, estamos dados de alta en el SAT y allá afuera tienen todas las facilidades", dijo una comerciante.

Vendedores establecidos afirman que esta instalación de ambulantes está lleno de hechos ilegales, ya que dicen, les vendieron un pedazo de calle a cada uno y consideran que eso no se puede hacer. Comentaron que el espacio les fue vendido en aproximadamente 100 mil pesos a cada uno de los ambulantes, más 45 mil pesos por el puesto y aseguran que por eso ya son locales con estructura de concreto. Aún no saben cuántos puestos serán ubicados en esa calle, pero confirmaron que según sus cálculos, serán alrededor de 100.Esperan que las autoridades hagan conciencia y sobre todo se tome en cuenta a la ciudadanía afectada.

