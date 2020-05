Advierte investigador que niveles de gobierno deben adecuar políticas ante pandemia

Los tres niveles de gobierno deberán adecuar sus políticas de desarrollo a los efectos provocados por la pandemia de coronavirus, advirtió Rafael Arias Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana.

Arias Hernández destacó que tanto el gobierno federal, como el estatal y el municipal deberán actualizar sus Planes de Desarrollo, pues estos han quedado sin efecto ante un nuevo panorama de salud, económico y social.

La recesión, destacó acorde a la banca, es inminente. Con ella, el gobierno tiene que confrontar la realidad que no estaba prevista cuando realizaron la planeación de los programas.

"Los inútiles siguen anclados en planes y programas del pasado, ¿dónde están los ajustes y reformas presupuestales en la Secretaría de Finanzas? No hay... no hay responsabilidad en política económica y financiera", agregó.

El cierre de empresas, la pérdida de empleos, entre otros factores de la economía internacional no vaticinan un buen panorama para los próximos seis meses.

Por ello los gobernantes –especificó el economista- deben analizar los factores como pérdida de empleo, empleo en el sector informal, inflación e, incluso, si existe especulación en el incremento del precio en los productos.

Arias Hernández lamentó que hasta el momento no se observa un análisis de la situación actual y se prevé aplicar modelos de anteriores crisis, cuando no se ha tomado en cuenta que la situación ocasionada por el covid-19 modificó toda perspectiva.

"Tienen que re encaminar los planes de desarrollo para hacer precisamente lo que deben hacer, no hacer lo mismo. No lo han entendido quienes gobiernan, no es más de lo mismo.

Esto va a cambiar, a reenfocar el sentido del desarrollo económico social y político", agregó.