Adquisición de vacunas si importa sin embargo se debe esperar: Canaco

La adquisición de vacunas contra el coronavirus va en serio, pero hay que esperar los tiempos, y sí estará a la venta y asequible para todos, aseguró José Antonio Mendoza García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz.

Dijo lo anterior ante el anuncio de un empresario sobre la adquisición de 2 millones de dosis del fármaco desde el extranjero, presumiblemente Rusia, y supuestos desmentidos en las redes.

Explicó que no es una mentira del empresario, pero falta consolidar la compra y mientras no se tenga el producto en mano simplemente no existe.

Es decir, cualquier particular puede adquirir la vacuna contra el Covid-19 con recursos propios, siempre que esté autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que el laboratorio tenga los permisos federales para introducirla en México y tenga el producto en existencia, dijo.

"Nosotros ya tenemos tanto el dinero como a quien quiere la vacuna; ahora estamos esperando la liberación de las vacunas para ver qué va a pasar. De un momento a otro pueden autorizar la vacuna, porque se están creando laboratorios; por ejemplo, Rusia puede decir 'yo tengo una vacuna', puede montar un laboratorio aquí en México y empezar a fabricar aquí, y así el tiempo se va a acortar para entregar el producto, y de igual manera en Estados Unidos.

"Pero todos están en la misma situación: no hay una autorización todavía que tengan las farmacéuticas para poder comercializar pronto, hasta ahorita no hay una vacuna autorizada (...), pero al comercializar el producto baja el costo: ahorita pueden decir que cuesta 800 pesos, pero al tener ya la vacuna te cuesta hasta 3 dólares, no es para decir que va a salir carísimo el vacunarnos", detalló Mendoza García.

Recalcó que el empresario que hizo el anuncio no mintió porque es totalmente posible importar el fármaco inyectable, pero dejó en claro que aún no lo tiene en su poder, lo cual no significa que no vaya a tenerlas en algún momento.

"No se puede decir que está mintiendo. Nosotros estamos esperando y vamos a comprar la vacuna, porque la vamos a comprar en cuanto se abra el panorama para poder hacerlo. Pero es una verdad", puntualizó el presidente de la Canaco Veracruz.