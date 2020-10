Adoración a la Muerte, cultura que data desde hace más de 3 mil años

El culto a la muerte existe en México desde hace más de tres mil años, desde entonces la dualidad vida- muerte se ha representado por medio de diversas figuras.

En México, el culto como tal a la Santa Muerte nació en Córdoba, Veracruz.

Se narra que un chamán de ese municipio aseguró que la muerte se le apareció en un sueño y le ordenó que difundiera su culto.

Alberto Bravo, quien vive en Chivería, en la ciudad de Veracruz, es devoto de ella.

Admitió que sus creencias ocasionaron que fuera discriminado incluso por su propia familia.

"Fue muy difícil porque en mi familia algunos eran católicos y otros cristianos, entonces siempre me satanizaron porque me llevaron a sus iglesias a que me hicieran exorcismos y era algo muy feo porque yo no estaba haciendo algo malo. Me llegaron a romper mis imágenes y tirar mis altares".

Existen templos y altares dedicados a la Santa Muerte y son muy diversos y los días 1 y 2 de noviembre son los más importantes para ese culto.

En su altar, Alberto tiene una figura de ella de aproximadamente 1.5 metros de altura y por las fechas comparte figuras de catrinas y calaveras con mezclas del Halloween.

"Yo empecé con una imagen chiquitita como de 4 centímetros y de ahí el altar empezó a crecer a crecer y crecer. La mayoría de mis imágenes son regaladas o heredadas".

Alberto, hasta el año pasado festejaba en grande a la Santa Muerte colocando "el jardín embrujado", como él mismo le llama, en la parte externa de su domicilio.

"Los días 1 y 2 de noviembre se rinde culto a la muerte. Yo ponía afuera un cementerio, la llorona, esqueletos y proyecciones pero por la pandemia y para no crear aglomeraciones este año no lo hice".

Para algunos la Santa muerte es la representación física de la transición que ocurre entre dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos.