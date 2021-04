Acusan medicinas de mala calidad y acoso en el Regional

Trabajadores del Hospital Regional de Veracruz se manifestaron para denunciar la supuesta compra de medicamentos de mala calidad y acoso laboral.

El plantón fue al exterior del área privada, la secretaria general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), Elizabeth Melquiades Rodríguez, acusó que la compra de fármacos se hace a precios inflados.

También acusó a la administradora del Hospital Claudia Aguilar, de supuestamente desviar recursos públicos registrando operaciones inexistentes.

"No es posible que vengan a robar lo poco que queda, el material que se compra es de mala calidad, facturas infladas de productos que no se están utilizando, ya basta. Queremos que a la población se le dé material de calidad, se compra material de mala calidad para las cirugías, se reportan cirugías que no se han realizado, se reportan marcapasos que no han puesto por la pandemia".

Por otro lado acusó que al interior del nosocomio persiste el acoso laboral ya que los trabajadores del sector salud son hostigados y fotografiados.

Son cerca de 150 trabajadores agraviados, pues además empleados que tenían varios años laborando en el Hospital Regional de Veracruz fueron despedidos.

"Ella lleva la administración del hospital, pero tenemos mucho acoso laboral, toman fotografías a los trabajadores, no pueden salir, los compañeros van al cajero y ella les toma fotos cuando hacen retiro. Le quitó el trabajo a muchos compañeros que tenían tiempo en la institución, dejó a familias sin sustento por meter a su familia".

Melquiades Rodríguez señaló que el caso se hizo del conocimiento de la Secretaría de Salud pero no les respondieron.