Por lo tanto no se establecieron los salarios de los funcionarios.

Por ello pidió que intervengan el Congreso Local, del Gobierno Estatal y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado a fin que se ponga orden en el ayuntamiento, pues también se dijo inconforme con la distribución de comisiones.

En su caso tiene a cargo agua potable, impulso a la juventud, desempleo y población.

"Contamos con mucho personal que no pertenece al municipio, nosotros creemos que en el municipio hay gente capacitada que puede ocupar estos cargos y que no está siendo tomada en cuenta. Se nos impusieron las comisiones a los regidores, no es de acuerdo a mi perfil".

Por su parte la regidora tercera (del PRI) Maricela García Ramos se quejó porque no le asignaron un vehículo ni viáticos.

Argumentó que requiere de ambos para poder atender los reportes que recibe de los ciudadanos.

"No tengo materia, no tengo vehículo, tengo muchos reportes de alumbrado, lámparas, la alcaldesa solo me dice que mañana y que mañana. Hay muchas necesidades de lámparas que no sirven, les faltan los focos".

El Ayuntamiento de Soledad de Doblado se encuentra compuesto por cinco funcionarios: la presidenta municipal, el síndico y tres regidores, sin embargo, estos últimos no son tomados en cuenta, de acuerdo a las quejosas.

Acusaron que supuestamente la alcaldesa metió a trabajar a familiares y amigos, incluso personas que no son del municipio.